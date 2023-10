Indiens Chandrayaan-3-Mission erreicht mit Hopfenexperiment einen unerwarteten Meilenstein

By

Indiens Chandrayaan-3-Mission hat mit dem erfolgreichen Abschluss eines ungeplanten Hopfenexperiments des Vikram-Landers auf der Mondoberfläche einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Bei der Mission, deren Ziel es war, verschiedene Aspekte der Mondumgebung zu untersuchen, führten der Vikram-Lander und der Pragyan-Rover 14 Tage lang Experimente durch, bevor Dunkelheit und extreme Kälte die Mondoberfläche eroberten.

Beim Hopfen-Experiment landete der Vikram-Lander erneut auf Befehl auf dem Mond, eine Aktion, die ursprünglich nicht geplant war. Während des Sprungs zündete der Lander wie erwartet seine Motoren, hob sich um etwa 40 Zentimeter an und landete sicher etwa 30 bis 40 Zentimeter von seinem ursprünglichen Standort entfernt. Dieses erfolgreiche Manöver demonstrierte die Fähigkeit der Chandrayaan-3, von der Mondoberfläche abzuheben, und eröffnete neue Möglichkeiten für zukünftige Mondmissionen.

Eine der größten Herausforderungen für den Vikram-Lander und den Pragyan-Rover bestand darin, die extrem niedrigen Temperaturen von -200 Grad Celsius auf dem Mond zu überstehen. Die Tatsache, dass ihre Bordinstrumente diesen harten Bedingungen standhielten, gibt Anlass zur Hoffnung für zukünftige Missionen, die möglicherweise Mondproben nach Indien zurückbringen könnten. Die Module könnten noch weitere vierzehn Tage lang betrieben werden, um wertvolle Informationen vom Mond zu sammeln und zu übertragen.

Trotz der Hoffnungen, dass der Lander und der Rover die Mondnacht, die etwa 14 Erdentage dauert, überleben würden, gab es keine Reaktion von ihnen. Die Mondnacht, die am 30. September begann, markiert das Ende aller Versuche, den Vikram-Lander und den Pragyan-Rover wiederzubeleben.

Indien hat mit der erfolgreichen Landung von Chandrayaan-3 in der Südpolregion des Mondes am 23. August Geschichte geschrieben. Dieser Erfolg festigte Indiens Position als erstes Land, das eine so seltene Leistung vollbrachte.

