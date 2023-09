Rückgabe von Asteroidenproben: Die OSIRIS-REx-Mission der NASA bereitet sich auf die Landung auf der Erde vor

Nach einer siebenjährigen Reise durch den Weltraum wird die Raumsonde OSIRIS-REx der NASA an diesem Wochenende auf der Erde landen und eine wertvolle Probe des Asteroiden Bennu transportieren. Der leitende Ermittler der Mission, Dante Lauretta, äußerte seine Besorgnis über die Möglichkeit einer Bruchlandung, versicherte jedoch, dass das Team über einen Notfallplan verfügt.

OSIRIS-REx schrieb im Jahr 2020 Geschichte, als es als erste Raumsonde den erdnahen Asteroiden Bennu besuchte. Im Oktober desselben Jahres gelang es ihm, in einem Touch-and-Go-Manöver erfolgreich Proben zu sammeln. Jetzt befindet sich die Raumsonde in der Endphase ihrer Mission. Die Rückkehrkapsel wird voraussichtlich am Sonntagmorgen sanft in der Wüste von Utah landen.

Das Wiederherstellungsteam ist jedoch auf unerwartete Ergebnisse vorbereitet. Sie haben verschiedene Szenarien geübt, um die Erhaltung der Probe im Falle einer Landanomalie sicherzustellen. Im Falle eines Unfalls wird die Probe in einen Reinraum gebracht, um die Kontamination zu minimieren. Bei Bedarf stehen auch Vorräte für den Notfall vor Ort zur Verfügung.

Die Wiederherstellungspraxis wird seit Jahren durchgeführt und gipfelte kürzlich in Simulationen in Utah. Das Team hat die Zeit gemessen, um zu sehen, wie schnell es die Probe entnehmen und zur Verarbeitung ins Labor zurückbringen kann. Erkenntnisse aus früheren Missionen zur Rückgabe von Asteroidenproben, wie etwa den Genesis- und Stardust-Missionen der NASA, sind in die Verfahren und Planung von OSIRIS-REx eingeflossen.

In den kommenden Jahren werden Wissenschaftler die von OSIRIS-REx zurückgegebenen Proben analysieren, um Einblicke in das frühe Sonnensystem und die Planetenentstehung zu gewinnen. Unterdessen wird die Raumsonde im Jahr 2029 ihre Mission zur Untersuchung eines weiteren erdnahen Asteroiden, Apophis, fortsetzen.

