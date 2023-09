Die OSIRIS-REx-Mission: Enthüllung der Ursprünge des Sonnensystems

Wissenschaftler warten gespannt auf die Analyse der größten jemals gesammelten Asteroidenprobe, die entscheidende Informationen über den Ursprung des Lebens auf der Erde enthalten könnte. Die Probe wurde von einer NASA-Raumkapsel, die nach einer siebenjährigen Reise vom Roboterraumschiff OSIRIS-REx abgefeuert wurde, sicher zum Test- und Trainingsgelände in Utah gebracht. Das Hauptziel der Mission besteht darin, Aufschluss über die Entstehung des Sonnensystems zu geben.

Mit der erfolgreichen Rückkehr der Raumkapsel richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die nächsten Schritte. Die Raumsonde OSIRIS-REx, jetzt bekannt als OSIRIS-APEX, wird zu ihrer nächsten Mission aufbrechen. Es wird einen weiteren erdnahen Asteroiden namens Apophis untersuchen, wenn dieser im Jahr 2029 der Erde nahe kommt. Ziel dieser Erkundungsmaßnahme ist es, detaillierte Bilder der Oberfläche des Asteroiden aufzunehmen und eine gründliche Untersuchung seines Staubs und Gesteins durchzuführen.

Inzwischen wurde die während der Mission gesammelte Asteroidenprobe in einen provisorischen Reinraum transportiert, wo sie gereinigt und zerlegt wird. Durch sorgfältige Vorsichtsmaßnahmen stellt die NASA sicher, dass die Probe nicht kontaminiert bleibt. Verpackte Komponenten werden zusammen mit einem ungeöffneten Probenkanister umgehend an das Johnson Space Center der NASA in Houston geliefert. Die erste Analyse der Probe beginnt am 11. Oktober und wird vom Zentrum aus übertragen.

Die unveränderte und makellose Natur dieser Probe hat das Interesse von Wissenschaftlern weltweit geweckt. Pierre Haenecour, Mitglied des OSIRIS-REx-Teams, beschreibt es als einen wertvollen Einblick in die Grundbausteine ​​des Sonnensystems. In den nächsten zwei Jahren werden Wissenschaftler die Probe in einem speziellen, kontaminationsfreien Reinraum im Johnson Space Center sorgfältig untersuchen und katalogisieren. Nach dieser sorgfältigen Untersuchung wird ein Teil der Probe für weitere Forschungen Wissenschaftlern sowohl innerhalb des OSIRIS-REx-Teams als auch bei Partnerraumfahrtagenturen in Kanada und Japan zur Verfügung gestellt.

Die restlichen 70 Prozent des Asteroidenmaterials werden im Johnson Space Center der NASA und an einem Ersatzstandort in White Sands, New Mexico, gelagert. Dies stellt sicher, dass zukünftige Generationen von Wissenschaftlern die Möglichkeit haben, diese bemerkenswerte Probe zu untersuchen und zu analysieren. Die OSIRIS-REx-Mission hat neue Wege der wissenschaftlichen Forschung eröffnet und verspricht, unser Verständnis der Ursprünge des Sonnensystems zu vertiefen und möglicherweise Einblicke in die Ursprünge des Lebens auf der Erde zu gewinnen.

Quellen:

– NASA über AP

– Al Jazeera