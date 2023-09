Winzige im Eis eingeschlossene Luftblasen beschleunigen das Schmelzen der Gletscher, entdecken Wissenschaftler

By

Eine kürzlich von Wissenschaftlern durchgeführte Studie hat ergeben, dass im Eis eingeschlossene unter Druck stehende Luftblasen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Gletscherrückgangs spielen. Während des Schmelzprozesses zerplatzen Milliarden dieser Blasen im Wasser und verursachen turbulente Strömungen, die warmes Wasser mit dem Eis in Kontakt bringen. Dieses Phänomen ist besonders bei Gezeitengletschern zu beobachten, die große Mengen Eis ins Meer abgeben.

Die Glaziologin Erin Pettit und ihr Team von der Oregon State University führten die Studie in Alaska durch, wo die Gletscher jedes Jahr über 70 Milliarden Tonnen Eis verlieren. Dieser Verlust trägt zum weltweiten Anstieg des Meeresspiegels bei. Die Forscher fanden heraus, dass die winzigen Luftblasen dazu führen, dass das Eis in Gezeitengletschern schneller schmilzt. Wenn das Eis schmilzt, ziehen die aufsteigenden Blasen das Wasser schneller nach oben, was zu einer sechsfach höheren Fließgeschwindigkeit im Vergleich zu blasenfreiem Eis führt.

Die Studie legt nahe, dass der Einfluss dieser Blasen auf das Gletscherschmelzen schwerwiegende Folgen haben könnte. Die Ergebnisse verbessern nicht nur unser Verständnis des Klimawandels, sondern könnten auch den Rückgang des Robbenreichtums in bestimmten Fjorden Alaskas erklären.

Es wurde festgestellt, dass Gletscher mit Millionen winziger Luftblasen gefüllt sind, die auf den bis zu 20-fachen Druck der Erdatmosphäre komprimiert sind. Diese Blasen entstehen, wenn sich über Jahrtausende Schnee ansammelt und zu Eis komprimiert. Pettits Team sammelte blasenreiches Eis von einem Gezeitengletscher namens Xeitl Sít' in Tlingit und beobachtete dessen Schmelzen in einem mit Meerwasser gefüllten Aquarium. Das Gletschereis schmolz 2.25-mal schneller als blasenfreies Eis aufgrund der durch die Blasen verursachten steigenden Strömungen.

Die in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie liefert Einblicke in die „Knack-, Knister- und Knall“-Geräusche, die in der Nähe von Gletschern aufgezeichnet werden. Es wurde festgestellt, dass diese Geräusche auf das Aufplatzen von Luftblasen aus dem schmelzenden Eis zurückzuführen sind. Die Forschung legt nahe, dass die Blasen die Grenzschicht aus kaltem Wasser vermischen, die normalerweise das Gletschereis vom wärmeren Wasser isoliert, wodurch das Eis letztendlich wärmeren Ozeanen ausgesetzt wird.

Weitere Forschung ist erforderlich, um das Ausmaß der Auswirkungen dieser Blasen auf Gletscher in anderen Regionen wie der Antarktis zu verstehen. Die Ergebnisse verdeutlichen jedoch die dringende Notwendigkeit, sich mit dem beschleunigten Rückgang der Gletscher und der bedeutenden Rolle dieser winzigen Luftblasen in diesem Prozess auseinanderzusetzen.

Quellen:

Oregon State University

Nature Geoscience