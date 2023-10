Die seltsam geformte Mondpfanne: Erinnert sie an Essensgerichte oder mehr?

Letzte Woche veröffentlichte die NASA auf ihrer Instagram-Seite einige der nächstgelegenen Bilder, die jemals vom innersten Saturnmond Pan aufgenommen wurden. Dies war das erste Mal, dass viele Menschen Fotos dieses seltsamen Himmelskörpers sahen, und er erregte aufgrund seiner Ähnlichkeit mit bestimmten Speisen die Aufmerksamkeit vieler.

Die NASA beschrieb Pan als Lebensmittel, die Ravioli, Pierogi oder Empanada ähneln, und forderte Benutzer auf, ihre Interpretationen mitzuteilen. Während einige den Lebensmittelvergleichen zustimmten, äußerten andere kreativere Ansichten und sahen es beispielsweise als eine Koopa-Muschel aus der Super-Mario-Reihe oder als eine Makrone, aus der Sahne herausquillt.

Die Bilder von Pan wurden 2017 während der nächsten Begegnung der Raumsonde Cassini mit dem Mond aufgenommen. Diese Bilder lieferten im Vergleich zu früheren Beobachtungen einen höheren Detaillierungsgrad und ermöglichten uns ein besseres Verständnis dieses einzigartigen Mondes.

Pan wurde erstmals 1990 von Mark R. Showalter, einem leitenden Wissenschaftler am SETI-Institut, entdeckt, der alte Sondenfotos analysierte. Die ausgeprägte Form von Pan ist auf einen markanten Grat entlang seines Äquators zurückzuführen, ähnlich dem anderen Saturnmond Atlas. Wissenschaftler glauben, dass sich Pan innerhalb der Saturnringe gebildet hat, wobei sich nach und nach Ringmaterial darauf ansammelte und seine zentrale Masse formte. Der dünne Rücken um Pans Äquator entstand wahrscheinlich nach der ersten Entstehung des Mondes.

Aufgrund der schwachen Schwerkraft von Pan setzte sich das Ringmaterial darauf ab, anstatt sich abzuflachen, wie es bei größeren Körpern der Fall wäre. Dies führte zu dem einzigartigen Aussehen einer fliegenden Untertasse, das oft mit einer Walnuss verglichen wird. Es wird angenommen, dass Pan einen Kern aus dichterem Eismaterial hat, der von einem weicheren Mantel umgeben ist.

Was den Namen betrifft, so wurden die Saturnmonde ursprünglich nach griechisch-römischen Titanen und ihren Nachkommen benannt. Da jedoch 146 Monde zu benennen waren, begannen die Wissenschaftler, Namen aus anderen Mythologien auszuwählen. Pan, der griechische Gott der Natur und des Waldes, wurde aufgrund seines satyrähnlichen Aussehens als Namensgeber für dieses Himmelsobjekt gewählt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die kürzlich geteilten Bilder von Pan es uns ermöglicht haben, die besondere Form dieses Mondes zu schätzen, und bei den Betrachtern zu kreativen Interpretationen geführt haben. Seine Ähnlichkeit mit verschiedenen Speisen und fiktiven Objekten trägt zu seiner Faszination bei und macht ihn zu einem faszinierenden Himmelskörper im riesigen Mondsystem des Saturn.

Definitionen:

– Pan: Der innerste Saturnmond, bekannt für seine seltsame Form, die einer fliegenden Untertasse oder einer Walnuss ähnelt.

– Raumsonde Cassini: Eine NASA-Mission, die den Saturn und seine Monde erforschte, wertvolle Daten lieferte und detaillierte Bilder aufnahm.

– Akkretion: Die allmähliche Ansammlung von Material, in diesem Fall Ringmaterial, das sich während seiner Entstehung auf der Mondoberfläche ansammelt.

– Äquator: Eine imaginäre Linie, die einen Himmelskörper in eine nördliche und eine südliche Hemisphäre teilt.

– SETI-Institut: The Search for Extraterrestrial Intelligence Institute, das sich der wissenschaftlichen Erforschung außerirdischen Lebens widmet.

