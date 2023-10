Eine faszinierende Entdeckung über Arrokoth's Mounds durch das Southwest Research Institute

By

Eine kürzlich von Forschern des Southwest Research Institute durchgeführte Studie hat eine faszinierende Entdeckung über Arrokoth gemacht, ein transneptunisches Objekt, das durch die Sonde New Horizons Berühmtheit erlangte. Die Studie zeigt, dass die beiden Lappen von Arrokoth mit Hügeln von jeweils etwa fünf Kilometern Durchmesser geschmückt sind. Diese Hügel verleihen den Lappen ein himbeerartiges Aussehen und weisen ähnliche Merkmale wie Form, Größe, Farbe und Albedo auf. Diese Ähnlichkeit deutet stark darauf hin, dass die Hügel aus separaten Objekten entstanden sind, die sich zu den Lappen von Arrokoth zusammenfügten, die sich über eine Breite von 18 Kilometern erstrecken.

Arrokoth wird als Planetesimal klassifiziert und befindet sich im Kuipergürtel, einer ausgedehnten Region jenseits von Neptun, die Überreste der Entstehung des Sonnensystems beherbergt. Das Verständnis der Eigenschaften von Planetesimalen ist entscheidend für das Verständnis der Prozesse, die zur Entstehung unserer heutigen Planeten führten. Die beiden Lappen von Arrokoth weisen auf das „Streaming-Instabilitätsmodell“ der Entstehung hin, bei dem sanfte Kollisionen bei langsamer Geschwindigkeit dazu führen, dass sich kleinere Objekte zu größeren ansammeln. Das Vorhandensein einheitlicher „Bausteine“ innerhalb der Lappen wirft jedoch neue Fragen hinsichtlich ihrer Bildung auf.

Alan Stern, der Hauptforscher der New Horizons-Mission und leitender Forscher der Studie, schlägt vor, dass diese Ergebnisse das Streaming-Instabilitätsmodell verstärken. Wenn die Hügel auf Arrokoth tatsächlich die Bausteine ​​alter Planetesimale widerspiegeln, könnte dies eine Neubewertung der aktuellen Theorien zur Planetesimalbildung erforderlich machen. Stern präsentierte diese Ergebnisse auf dem 55. Jahrestreffen der Division for Planetary Sciences in San Antonio.

Diese Entdeckungen haben Auswirkungen auf zukünftige Missionen wie die NASA-Mission „Lucy“, die die trojanischen Asteroiden des Jupiter erforschen soll, und den Kometenabfangjäger der ESA. Durch die Untersuchung dieser Objekte erhoffen sich Wissenschaftler weitere Erkenntnisse über die Zusammensetzung und Entstehung von Planetesimalen. Um die Prävalenz dieses Phänomens zu bestimmen, wird es wichtig sein, auf den während dieser Missionen beobachteten Planetesimalen nach ähnlichen hügelartigen Strukturen zu suchen.

Ein Artikel, der diese Ergebnisse detailliert beschreibt, wurde am 26. September im Planetary Science Journal veröffentlicht.

Quellen:

– Südwest-Forschungsinstitut

– Das Planetary Science Journal