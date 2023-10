Ägyptisches Wissen über Eisen und Meteoriten

By

Eine aktuelle Analyse von Hieroglyphen in der antiken Ritualsammlung, die als Pyramidentexte bekannt ist, hat ergeben, dass die alten Ägypter den außerirdischen Ursprung von Eisen Tausende von Jahren vor europäischen Wissenschaftlern entdeckt hatten. Die Inschrift „Unis ergreift den Himmel und spaltet sein Eisen“, die in einer 4,400 Jahre alten Pyramide gefunden wurde, ist ein Beweis für dieses frühe Verständnis.

Im Gegensatz zu den Babyloniern und Griechen verwendeten die alten Ägypter keine mathematischen Modelle, um astronomische Phänomene vorherzusagen. Stattdessen war ihr Wissen über meteoritisches Eisen in Metaphern und Rituale eingebettet. Dieses Wissen ging zusammen mit den damit verbundenen Mythen, Sprachen, Schriftsystemen und Ritualen mit der Antike verloren und wurde erst im späten 18. Jahrhundert zaghaft wieder aufgegriffen.

In Ägypten wurden Eisengegenstände aus der Zeit vor der Eisenzeit gefunden, beispielsweise kleine Perlen aus einer Beerdigung in Gerzeh, einem 5,300 Jahre alten Dorf im Norden Ägyptens. Zu den weiteren Eisenobjekten gehören ein Amulett, das im 4,000 Jahre alten Grab von Königin Aashyet in Deir el-Bahari gefunden wurde, und eine Dolchklinge im Grab von König Tutanchamun.

Es ist interessant festzustellen, dass Meteoriten große Mengen Eisen enthalten und die alten Ägypter wussten, dass Eisen von diesen Himmelskörpern stammen könnte. Dieses Verständnis ist von Bedeutung, da es die Vorstellung in Frage stellt, dass die Eisenzeit erst vor etwa 3,300 Jahren mit der Erfindung der Schmelztechniken durch die Hethiter in Anatolien begann.

Als Ägyptologe habe ich mich mit den antiken Symbolen und Hieroglyphen befasst, um das Wissen und die Überzeugungen der einstigen Nilbewohner aufzudecken. Durch diese Arbeit habe ich ein tieferes Verständnis für die wissenschaftlichen Errungenschaften der alten Ägypter gewonnen.

