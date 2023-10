Entdeckung der alten Holztechnologie: Eine neue Perspektive auf den menschlichen Einfallsreichtum

By

Archäologen der Universität Liverpool haben bahnbrechende Beweise entdeckt, die die Wahrnehmung unserer alten Vorfahren als primitive Wesen in Frage stellen. Unter der Leitung von Larry Barham machte das Team am Standort Kalambo Falls in Sambia eine bemerkenswerte Entdeckung. Bei Ausgrabungen wurde eine Holzkonstruktion zusammen mit verschiedenen Werkzeugen entdeckt, die erstaunliche 476,000 Jahre alt ist.

Die Ergebnisse liefern konkrete Beweise für den frühesten bekannten Einsatz der Holztechnologie und unterstreichen die hochentwickelten Fähigkeiten der frühen Homininen. Die mit Präzision und Geschick gefertigte Struktur unterstreicht ihre Fähigkeit, Holz als vielseitiges Material zu beschaffen, zu formen und zu nutzen. Während die genaue verantwortliche Art unklar bleibt, sind Homo heidelbergensis oder eine ähnliche Art wie Homo naledi potenzielle Kandidaten.

Diese Erkenntnisse haben weitreichende Auswirkungen auf unser Verständnis von Nachhaltigkeit in der frühen Steinzeit und werfen ein neues Licht auf den Einfallsreichtum unserer alten Vorfahren. Holz, das selten erhalten bleibt und nur unter extrem trockenen oder nassen Bedingungen überlebt, stellt die in dieser Zeit vorherrschende Vorliebe für Steinwerkzeuge in Frage.

Der bewusste Einsatz von Holz als Technologie rückt Fragen zum menschlichen Fortschritt und unserem Verhältnis zur Umwelt in den Vordergrund. Traditionell galten die frühen Homininen als weniger fortgeschritten, da sich Technologie und Kultur im Laufe der Zeit weiterentwickelten. Die Entdeckung der Kalambo Falls stellt diese lineare Perspektive jedoch in Frage und zeigt das Design, die Technologie und die Kreativität, die in der Konstruktion zum Ausdruck kommen.

Holz übertrifft moderne Baumaterialien in vielerlei Hinsicht durch seine Nachhaltigkeit und geringe Umweltbelastung. Indem wir „rückständige Technologien“ nutzen, können wir zu einer grüneren Zukunft beitragen. Obwohl mit Holz Risiken wie Feuer und Verfall verbunden sind, steht die Verwendung dieses Materials in geeigneten Situationen im Einklang mit einer verantwortungsvollen Entscheidungsfindung für den Planeten.

Diese bahnbrechenden Beweise definieren nicht nur unser Verständnis der frühen Steinzeit neu, sondern veranlassen uns auch, unsere Wahrnehmung unserer alten Verwandten zu überdenken. Sie waren keine Wilden mit rudimentären Werkzeugen, sondern vielmehr Erneuerer und Beschützer ihrer Umgebung.

