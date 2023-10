Das faszinierende Verhalten von Buckelwalen und Algen

By

Es wurde beobachtet, dass Buckelwale ein einzigartiges Verhalten im Zusammenhang mit Algen zeigen. Während früher angenommen wurde, dass Wale zum Spaß mit Algen spielten, gehen Experten inzwischen davon aus, dass sie möglicherweise auch auf die antibakteriellen Eigenschaften der Pflanze zurückgreifen. Dr. Olaf Meynecke von der Griffith University hat dieses Verhalten in einem im Journal of Marine Science and Engineering veröffentlichten Artikel dokumentiert.

In früheren Forschungen beschrieb Dr. Meynecke, wie Wale sich in sandigen Untergründen wälzen, um abgestorbene Hautzellen und Parasiten abzuwerfen. Das neue Papier konzentriert sich auf ein weiteres Verhalten von Bartenwalen, einschließlich Buckelwalen, das als „Kelping“ bekannt ist. Bei diesem Verhalten toben und wälzen sich die Wale mit Seetang- und Algenbüscheln an der Wasseroberfläche.

Dr. Meynecke und sein Team analysierten drei Fälle von Kelping-Verhalten an der Ostküste Australiens sowie 100 weitere dokumentierte Algeninteraktionen weltweit. Sie fanden heraus, dass dieses Verhalten bei verschiedenen Walpopulationen unabhängig von ihrem Standort ähnlich war.

Über den Gebrauch von Gegenständen durch Wale, darunter Bartenwale, wurde bereits früher berichtet und er gilt als komplexes Verhalten. Die Verwendung von Gegenständen durch Bartenwale, insbesondere die Verwendung von Algen, wird jedoch seltener beobachtet. Dr. Meynecke vermutet, dass dieses Verhalten zusätzliche Vorteile wie die Entfernung von Ektoparasiten und die Hautbehandlung unter Nutzung der antibakteriellen Eigenschaften von Braunalgen bieten könnte.

Das Verständnis dieses Verhaltens bei verschiedenen Walpopulationen ist entscheidend, um Einblicke in ihre Lebensraumpräferenzen zu gewinnen und mehr über ihre komplexen Verhaltensweisen zu erfahren. Wale sind für ihre verspielte Natur bekannt und gehen häufig Aktivitäten wie Durchbrechen, Schwanzschlagen, Spyhopping, Lobtailing und Baumstammrollen nach. Sie interagieren auch spielerisch mit anderen Meereslebewesen, wie zum Beispiel Delfinen.

Obwohl die genauen Gründe für dieses Verhalten nicht immer klar sind, bieten sie einen Einblick in das soziale und kognitive Leben dieser majestätischen Meeressäugetiere. Die Untersuchung dieser Verhaltensweisen trägt zu unserem Wissen über Wale und ihre komplexe Beziehung zu ihrer Umwelt bei.

Quellen:

– Dr. Olaf Meynecke, Griffith University

– Zeitschrift für Meereswissenschaften und -technik