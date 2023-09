Der neue Wettlauf zum Mond: Aufbau einer Mondwirtschaft

Das erneute Interesse am Mond ist nicht mehr auf Rivalitäten im Kalten Krieg zurückzuführen, sondern vielmehr auf den Wunsch, eine langfristige Präsenz auf seiner Oberfläche aufzubauen. Länder und private Unternehmen versuchen nun, Mondressourcen zu beanspruchen und sich wachsende kommerzielle Interessen im Weltraum zu sichern. Dies markiert einen Wandel von einem Wettlauf zwischen Nationen, Flaggen auf dem Mond zu hissen, zu einem Marathon hin zur Entwicklung einer Mondwirtschaft.

Indien, Russland, Japan und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den Ländern, die in naher Zukunft Mondmissionen planen. Ziel dieser Missionen ist es, den Mond zu erforschen, seine Ressourcen zu untersuchen und möglicherweise den Weg für die Errichtung menschlicher Siedlungen zu ebnen. Das in Houston ansässige Unternehmen Intuitive Machines plant ebenfalls eine kommerzielle Raumschiffmission zum Mond.

Vor allem China hat sein Mondprogramm aggressiv vorangetrieben. Es war das dritte Land, das 2013 auf dem Mond landete, und hat seitdem bedeutende Fortschritte gemacht, darunter die Landung auf der anderen Seite des Mondes und die Rückführung von Mondproben zur Erde. China plant, bis 2030 Astronauten auf dem Mond zu landen und eine dauerhafte Basis zu errichten. Es arbeitet auch mit Russland am Mondbasisprojekt der Internationalen Mondforschungsstation zusammen.

Während China in seinem Raumfahrtprogramm möglicherweise weiter fortgeschritten ist als andere Länder, haben die Vereinigten Staaten immer noch einen erheblichen Vorsprung. Allerdings steht die US-Raumfahrtindustrie vor Herausforderungen. Die Daten des US Bureau of Economic Analysis zeigen, dass der Anteil des Raumfahrtsektors an der US-Wirtschaft schrumpft. Trotz erhöhter Aufmerksamkeit und der Beteiligung privater Unternehmen ist das Wachstum der Raumfahrtindustrie langsamer als andere Wirtschaftszweige.

Während sich der neue Wettlauf zum Mond entfaltet, bleibt abzuwarten, ob China mit seinem ehrgeizigen Mondprogramm und seinen wachsenden Fähigkeiten die Dominanz der USA im Weltraum herausfordern kann. Der von der US-Regierung vorgeschlagene Haushalt für die NASA im Jahr 2024 spiegelt eine Kürzung der Mittel wider und wirft Fragen über das Engagement des Landes in der Weltraumforschung auf.

Insgesamt hat sich der Wettlauf zum Mond über Nationalstolz und Rivalitäten hinaus entwickelt. Jetzt geht es darum, eine Mondwirtschaft aufzubauen und die Ressourcen und kommerziellen Möglichkeiten zu nutzen, die der Mond bietet. Der Ausgang dieses Rennens hat das Potenzial, unser Verständnis des Weltraums zu verändern und den Weg für neue Grenzen der Erforschung zu ebnen.

