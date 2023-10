Faszinierende parasitäre Pflanze verkleinert Genom, um Überlebensstrategie zu optimieren

By

Eine einzigartige parasitäre Pflanze namens Balanophoraceae hat eine optimierte Überlebensstrategie angewendet, indem sie fast ein Drittel ihres Genoms beschneidet. Diese Art ähnelt einem fleischigen, rosafarbenen Pilz, lauert in Gruppen um die Basis von Bäumen und bezieht über eine parasitäre Beziehung Nährstoffe von ihrem Wirtsbaum. Im Gegensatz zu anderen parasitischen Pflanzen, die als Haustoria bekannte Wucherungen in ihre Wirte ausbreiten, vermischt Balanophora ihr Fleisch über ein knollenartiges Organ mit dem Gefäßsystem des Baumes. Dieses Organ ist eine chimäre Struktur, in der genetisches Material der Pflanze und des Parasiten kombiniert wird.

Die bei Balanophora beobachtete Genomreduktion ist für einen Parasiten extrem und ähnelt stark einer anderen parasitären Pflanzengattung namens Sapria. Dies zeigt eine konvergente Evolution, bei der verschiedene Organismen unabhängig voneinander ähnliche Merkmale entwickeln. Der Verlust unnötiger Gene, die an der Photosynthese beteiligt sind, kommt häufig bei Pflanzenparasiten wie Balanophora und Sapria vor, die stark von ihren Wirten abhängig geworden sind und die Fähigkeit zur Photosynthese verloren haben.

Interessanterweise haben beide Pflanzen Gene verloren, die an der Synthese von Abscisinsäure beteiligt sind, einem Hormon, das Pflanzen für Signalübertragungen und Stressreaktionen verwenden. Balanophora kann es jedoch immer noch zur Signalübertragung nutzen, was darauf hindeutet, dass ein gewisser Genverlust bei Parasiten eine Anpassung ist, um dem Wirt keinen Schaden zuzufügen. Die Untersuchung parasitärer Pflanzen und ihrer genomischen Veränderungen liefert wertvolle Einblicke in die Evolution und die Mechanismen hinter der Abhängigkeit und Manipulation von Wirtspflanzen.

Diese Forschung erweitert unser Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen parasitischen Pflanzen und ihren Wirten und bietet eine Grundlage für die Untersuchung der Parasiten-Wirt-Beziehungen und der Pflanzenkommunikation. Darüber hinaus beleuchtet es die bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit und Überlebensstrategien parasitärer Organismen.

