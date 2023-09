Der Mangel an schwarzen britischen Wissenschaftlern: Bekämpfung des institutionellen Rassismus in der Wissenschaft

Offiziell gibt es im Vereinigten Königreich keine schwarzen Chemie- oder Physikprofessoren, weshalb viele Wissenschaftler argumentieren, dass die britische Wissenschaft institutionell rassistisch sei. Die Royal Society, die älteste wissenschaftliche Akademie der Welt, möchte dies mit einem neuen Förderprogramm ändern, das schwarze Doktoranden dabei unterstützen soll, eine Karriere in der akademischen Forschung einzuschlagen und schließlich Professoren zu werden. Das Programm stellt jedes Jahr bis zu 690,000 £ an Fördermitteln für fünf Stipendiaten bereit.

Dr. Mark Richards, Physikforscher und Dozent am Imperial College London, und Professor Robert Mokaya, Experte für Materialchemie an der University of Nottingham, beleuchten dieses Thema. Obwohl Mokaya seit 2008 Professor für Chemie ist, existiert er laut Statistiken der Higher Education Statistics Agency (HESA) offiziell nicht. HESA rundet die Zahlen auf die nächsten fünf, sodass Mokaya auf Null abgerundet wird. Er gibt zwar zu, dass es in Großbritannien möglicherweise noch andere schwarze Chemieprofessoren gibt, hatte aber noch keine Gelegenheit, sie kennenzulernen. Sowohl Mokaya als auch Richards bestätigen, dass es auch keine schwarzen Physikprofessoren gibt.

Im Fach Chemie gibt es insgesamt 520 Professoren, im Fach Physik sind es 825. Etwas besser ist die Situation in den Biowissenschaften mit fünf schwarzen Professoren von 1,345 und in den Ingenieurwissenschaften mit etwa 20 schwarzen Professoren von 1,730. Insgesamt gibt es in allen Wissenschaften nur 70 schwarze Professoren, was gerade einmal 0.6 % der Gesamtzahl ausmacht. Nur 10 dieser Professoren sind Frauen. Im Gegensatz dazu machen Schwarze laut der letzten Volkszählung in England und Wales 4.2 % der Bevölkerung aus.

Es gibt verschiedene Faktoren, die zur Unterrepräsentation schwarzer Wissenschaftler beitragen. Richards glaubt, dass mangelndes Bewusstsein für die verfügbaren Möglichkeiten und fehlende Interessenvertretung die größten Hindernisse für marginalisierte Gruppen darstellen. Ohne Netzwerke und Unterstützung wird es für talentierte Menschen entmutigend. Die Statistiken zeigen deutlich, dass der Anteil schwarzer Menschen in der Wissenschaft auf jeder Stufe der akademischen Leiter, vom GCSE bis zur Professur, abnimmt.

Richards, dessen Interesse an der Wissenschaft bis in seine Kindheit zurückreicht, betont die Bedeutung von Neugier und Unterstützung bei der Förderung wissenschaftlicher Ambitionen. Er wuchs in einem Alleinerziehenden-Haushalt auf und erinnert sich daran, wie ihn seine Neugier als kleines Kind dazu brachte, das Innenleben einer Steckdose zu erforschen. Obwohl Richards zunächst als „böses Kind“ abgestempelt wurde, erklärt er, dass seine Neugier und sein Wunsch zu verstehen, wie Dinge funktionieren, seine Leidenschaft für die Wissenschaft befeuerten.

Der Mangel an Schwarzer Vertretung in der Wissenschaft ist ein komplexes Problem, das einen vielschichtigen Ansatz erfordert, um institutionellen Rassismus abzubauen und Inklusivität zu fördern. Das Förderprogramm der Royal Society ist nur ein Schritt, um diese Ungleichheit zu beseitigen und sicherzustellen, dass schwarze Wissenschaftler im Vereinigten Königreich die Anerkennung und Chancen erhalten, die sie verdienen.

Quellen:

– The Guardian: „Royal Society will das Fehlen schwarzer britischer Wissenschaftler bekämpfen“

– Agentur für Hochschulstatistik (HESA)