Webbs Weitwinkelansicht des Orionnebels auf ESASky veröffentlicht

Der ESASky-Plattform der ESA wurden neue Bilder des Orionnebels hinzugefügt, die vom NASA/ESA/CSA-Weltraumteleskop James Webb aufgenommen wurden. ESASky bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche zum Visualisieren und Herunterladen astronomischer Daten. Der Orionnebel, auch Messier 42 genannt, ist einer der hellsten Nebel am Nachthimmel und liegt südlich des Oriongürtels. In seinem Kern befindet sich der Trapezhaufen, der aus jungen Sternen besteht, die intensive ultraviolette Strahlung aussenden und das umgebende Gas und Staub erhellen.

Der Orionnebel ist eine wertvolle Ressource für Astronomen, die die Entstehung und frühe Entwicklung von Sternen untersuchen. Es enthält eine Vielzahl von Phänomenen und Objekten, darunter Ausflüsse und Planetenbildungsscheiben um junge Sterne, eingebettete Protosterne, Braune Zwerge, frei schwebende Planetenmassenobjekte und Photodissoziationsregionen. Photodissoziationsregionen sind Regionen, in denen das Gas durch die Strahlung massereicher Sterne beeinflusst wird, was zu Erwärmung, Formgebung und Veränderungen in der Chemie führt.

Die neuen Bilder des Orionnebels wurden mit Webbs Nahinfrarotkamera NIRCam aufgenommen. Sie wurden in zwei Mosaike umgewandelt – eines aus dem kurzwelligen Kanal und eines aus dem langwelligen Kanal. Diese Mosaike gehören zu den größten, die Webb bisher beobachtet hat, und wurden in ESASky integriert, um die Erkundung der vielen darin gefundenen interessanten astronomischen Quellen zu erleichtern.

Das kurzwellige Mosaik konzentriert sich auf die Darstellung von Details in Scheiben und Ausflüssen mit hoher Auflösung, während das langwellige Mosaik das komplexe Netzwerk aus Staub und organischen Verbindungen, sogenannten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen, zeigt. Astronomen und Enthusiasten werden ermutigt, diese Bilder zu erkunden, um verborgene Schätze im Orionnebel zu entdecken.

Diese neuen Bilder bieten einen faszinierenden Einblick in die komplizierten Strukturen und Prozesse im Orionnebel. Sie tragen zu unserem Verständnis der Sternentstehung und der frühen Stadien der Sternentwicklung bei. Um die Bilder zu erkunden und mehr über den Orionnebel zu erfahren, besuchen Sie die ESASky-Plattform.

Quelle:

Europäische Weltraumorganisation