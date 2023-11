Neu entdeckte Galaxie stellt Theorien zur galaktischen Evolution in Frage

By

Astronomen haben in den entlegensten Winkeln des Universums eine bahnbrechende Entdeckung gemacht – eine Galaxie, die der Milchstraße sehr ähnelt. Diese als Ceers-2112 bekannte Galaxie ist heute die am weitesten entfernte Barred-Spiral-Galaxie, die jemals beobachtet wurde. Der Befund stellt eine Herausforderung für die vorherrschenden Theorien zur Entstehung von Galaxien dar.

Ceers-2112 wurde erstmals von einem internationalen Team mit dem James-Webb-Weltraumteleskop beobachtet – einem fortschrittlichen Instrument, das Wissenschaftlern aufgrund der riesigen Entfernungen einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Die neu entdeckte Galaxie entstand nur 2.1 Milliarden Jahre nach der Entstehung des Universums, was darauf hindeutet, dass Galaxien, die unserer eigenen ähnelten, bereits existierten, als das Universum gerade einmal 15 % seines heutigen Alters hatte.

Der leitende Studienautor Luca Costantin vom spanischen Centro de Astrobiología in Madrid erklärte: „Unerwarteterweise enthüllt diese Entdeckung, dass Galaxien, die unserer eigenen ähneln, bereits vor 11,700 Millionen Jahren existierten, als das Universum gerade einmal 15 % seines Lebens hatte.“ Dieser Befund hat die Astronomen verblüfft, da er der Annahme widerspricht, dass sich solch wohlgeordnete und strukturierte Galaxien erst viel später in der Geschichte des Universums gebildet haben könnten.

Die Entdeckung von Ceers-2112 zwingt Wissenschaftler dazu, ihr Verständnis der Galaxienentstehung und der frühen Stadien des Universums zu überdenken. Bisher ging man davon aus, dass die Bildung von Balken in Spiralgalaxien wie der Milchstraße Milliarden von Jahren galaktischer Entwicklung erfordert. Das Vorhandensein eines Balkens in Ceers-2112 weist jedoch darauf hin, dass dieser Prozess möglicherweise in weniger als 1 Milliarde Jahren oder weniger stattgefunden hat.

Laut Studienkoautor Alexander de la Vega von der University of California, Riverside: „Der Fund von ceers-2112 zeigt, dass Galaxien im frühen Universum genauso geordnet sein könnten wie die Milchstraße.“ Das ist überraschend, da Galaxien im frühen Universum viel chaotischer waren und nur sehr wenige eine ähnliche Struktur wie die Milchstraße hatten.“

Diese bahnbrechende Erkenntnis könnte eine Überarbeitung bestehender Theorien zur Entstehung und Entwicklung von Galaxien erforderlich machen. De la Vega vermutet, dass der Einschluss dunkler Materie, von der angenommen wird, dass sie 85 % der gesamten Materie im Universum ausmacht, eine Rolle bei der Bildung galaktischer Balken spielt. Obwohl Dunkle Materie nie direkt entdeckt wurde, ist sie ein Bereich, der derzeit von Instrumenten wie dem Euklid-Teleskop der Europäischen Weltraumorganisation erforscht und kartiert wird.

Die Entdeckung von Ceers-2112 eröffnet neue Möglichkeiten zur Identifizierung und Untersuchung von Balken in frühen Galaxien. Die Fähigkeiten des James-Webb-Weltraumteleskops, gepaart mit der Expertise des Forschungsteams, ermöglichten präzise Messungen und ein besseres Verständnis der Größe und Form des Balkens in Ceers-2112.

FAQ:

F: Was ist ceers-2112?

A: Ceers-2112 ist eine Galaxie im fernen Universum, die der Milchstraße sehr ähnelt.

F: Wie wurde es entdeckt?

A: Es wurde von einem internationalen Team mit dem James Webb Space Telescope beobachtet.

F: Warum ist die Entdeckung bedeutsam?

A: Die Entdeckung stellt bestehende Theorien zur Galaxienentwicklung in Frage und legt nahe, dass Galaxien, die der Milchstraße ähneln, viel früher in der Geschichte des Universums entstanden als bisher angenommen.

F: Was bedeutet das für unser Verständnis der Galaxienentstehung?

A: Wissenschaftler müssen möglicherweise ihre Theorien zur Galaxienentstehung überarbeiten und die Rolle der Dunklen Materie berücksichtigen, von der angenommen wird, dass sie einen erheblichen Teil der Masse des Universums ausmacht.

F: Wie wurde die Größe und Form des Balkens in ceers-2112 bestimmt?

A: Die fortschrittlichen Fähigkeiten des James Webb-Weltraumteleskops ermöglichten zusammen mit der Expertise des Forschungsteams präzise Messungen und Einschränkungen hinsichtlich der Größe und Form des Balkens der Galaxie.