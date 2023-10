Das James-Webb-Weltraumteleskop enthüllt atemberaubendes Bild der Sternentstehungsregion

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat ein atemberaubendes Bild von NGC 346 aufgenommen, einer Sternentstehungsregion in der Kleinen Magellanschen Wolke. Mit seinen leistungsstarken Instrumenten, die weit ins Infrarote blicken können, ist JWST in der Lage, durch Staub und Gas hindurch zu beobachten und wertvolle Daten zur Sternentstehung zu liefern.

NGC 346 befindet sich in einer Satellitengalaxie namens Kleine Magellansche Wolke und gilt als größte Sternentstehungsstätte in dieser Region. Im Gegensatz zu unserer Milchstraße ist die Kleine Magellansche Wolke primitiver und weist keine schweren Elemente auf, die für die Planetenentstehung unerlässlich sind. Dies macht es zu einem interessanten Ziel für Astronomen, da es Einblicke in eine Zeit liefern könnte, die als „kosmischer Mittag“ bekannt ist, als die Sternentstehung vor Milliarden von Jahren ihren Höhepunkt erreichte.

Das vom Mid-Infrared Instrument (MIRI) des JWST aufgenommene Bild zeigt blaue Streifen, bei denen es sich um Silikate und große ringförmige Moleküle handelt, die als polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) bezeichnet werden. Das rote Leuchten im Bild stellt Staub dar, der von den heißesten Sternen in NGC 346 erhitzt wird. Darüber hinaus weisen die hellsten Teile des Bildes auf dichte Flecken von Protosternen hin, die von Urstaub umgeben sind.

Die Astronomen waren überrascht, in NGC 346 eine höhere Staubkonzentration als erwartet zu finden, und sie wollen Daten sowohl des MIRI als auch des NIRCAM-Instruments des JWST nutzen, um die Bedingungen in der Kleinen Magellanschen Wolke weiter zu untersuchen. Diese Forschung könnte möglicherweise aktuelle Theorien über den „kosmischen Mittag“ und die Entstehung von Sternen in Galaxien mit geringeren Konzentrationen an schweren Elementen bestätigen oder in Frage stellen.

Das James Webb-Weltraumteleskop wurde 2021 nach zwei Jahrzehnten Design und Bau gestartet. Sein erfolgreicher Einsatz hat die Erwartungen übertroffen, und die NASA schätzt nun, dass JWST statt der ursprünglich geplanten 20 Jahre 10 Jahre lang betrieben werden kann. Diese verlängerte Lebensdauer bedeutet, dass wir uns auf viele weitere Jahre bahnbrechender Beobachtungen und Entdeckungen mit diesem bemerkenswerten Weltraumteleskop freuen können.

Quellen: NASA