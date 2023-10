Geheimnisvolles Licht in Bildern des James Webb-Weltraumteleskops endlich erklärt

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat Bilder eines mysteriösen Lichts in den Tiefen des Universums aufgenommen, und jetzt haben Wissenschaftler eine Erklärung dafür. Das Observatorium der nächsten Generation, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation und der Kanadischen Weltraumorganisation, ist in der Lage, Infrarotlicht auf eine noch nie dagewesene Weise zu betrachten.

Infrarotlicht enthüllt sichtbares Licht, das durch das expandierende Universum gestreckt wurde, und ermöglicht es Astronomen, den Kosmos so zu sehen, wie er einst Milliarden Lichtjahre entfernt war. Wenn das Licht die Erde erreicht, können Astronomen es analysieren und Einblicke in die frühen Stadien des Universums gewinnen.

Die vom JWST aufgenommenen Bilder wurden im Juli 2022 veröffentlicht und enthüllten mehr als 20,000 Galaxien in einem Feld. Eine besondere Eigenschaft der antiken Galaxien erregte jedoch die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler. Die Leuchtkraft dieser Galaxien war unerwartet hell und stellte das Standardmodell der Kosmologie in Frage.

Laut dem Physiker Guochao Sun und seinem Forschungsteam an der Northwestern University liegt die Erklärung für die Helligkeit in Formationsausbrüchen. Wenn die Sternentstehung in Schüben erfolgt, sendet sie Lichtblitze aus, was zur Entstehung mehrerer sehr heller Galaxien führt. Diese jungen Galaxien seien „zu hell, zu massereich und zu reif, als dass sie sich so kurz nach dem Urknall gebildet hätten“, erklärte Sun.

Im Gegensatz zu modernen Galaxien, die mit gleichmäßiger Geschwindigkeit Sterne bilden, kam es in frühen Galaxien zu einer stoßartigen Sternentstehung. Dies bedeutet, dass sich Sterne in einem abwechselnden Muster bildeten, mit Perioden schneller Sternentstehung, gefolgt von langen Perioden mit geringer oder gar keiner neuen Sternentstehung. Die Studie von Sun legt nahe, dass die von JWST erfassten alten Galaxien voller neuer Sterne sind.

Mit diesem neuen Verständnis können Astronomen nun die empfindlichen Instrumente des JWST nutzen, um andere kosmische Geheimnisse zu untersuchen. Die innovativen Fähigkeiten des Teleskops haben das Potenzial, noch mehr über das frühe Universum und seine Entwicklung seit dem Urknall zu enthüllen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das vom James Webb-Weltraumteleskop eingefangene mysteriöse Licht nun als Ausbrüche der Sternentstehung in alten Galaxien erklärt werden kann. Dieses Verständnis stellt bisherige Annahmen in Frage und eröffnet neue Möglichkeiten für die Erforschung des frühen Universums.

Quelle: Quanta Magazine, Erklärung der Northwestern University