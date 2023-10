Astronomen nutzen das James-Webb-Weltraumteleskop, um das TRAPPIST-1-System zu untersuchen

By

Astronomen nutzen das leistungsstarke James-Webb-Weltraumteleskop, um das 1 Lichtjahre entfernte Sonnensystem TRAPPIST-40 zu untersuchen. Dieses System besteht aus sieben felsigen, erdgroßen Planeten, die um einen Roten Zwergstern namens TRAPPIST-1 kreisen. Der Stern sendet häufige und intensive Sonneneruptionen aus, die die Beobachtung der Planeten behindern können.

Um die TRAPPIST-Planeten besser zu verstehen und festzustellen, ob sie möglicherweise Leben beherbergen könnten, müssen Forscher diese Sonneneruptionen untersuchen. Kürzlich nutzte ein Wissenschaftlerteam das Webb-Teleskop, um vier dieser Sonnenexplosionen über einen Zeitraum von 27 Stunden zu beobachten und aufzuzeichnen.

Die Forscher entwickelten eine Methode, um das Licht der Sonneneruptionen herauszufiltern und so eine klarere Sicht auf die Exoplaneten zu ermöglichen. Dies ist entscheidend für die Analyse der Zusammensetzung der Planetenatmosphären mithilfe von Spektrographen an Bord des Teleskops.

Drei der sieben TRAPPIST-Planeten liegen in der bewohnbaren Zone des Systems, was sie zu besonders interessanten Zielen für weitere Untersuchungen macht. Bisher haben Wissenschaftler auf den beiden dem Roten Zwergstern am nächsten gelegenen Planeten keine nennenswerten Atmosphären oder Hinweise auf Bewohnbarkeit gefunden.

Das James Webb-Weltraumteleskop, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA, der ESA und der Canadian Space Agency, ist mit einem riesigen Spiegel ausgestattet, der Licht einfängt und die Beobachtung entfernter Objekte ermöglicht. Seine Infrarotfähigkeiten ermöglichen es ihm, über das hinauszuschauen, was für das menschliche Auge sichtbar ist, was ihn zu einem wertvollen Werkzeug für die Untersuchung von Exoplaneten macht.

Mit seinen einzigartigen Fähigkeiten hat das Webb-Teleskop das Potenzial, unser Verständnis entfernter Welten zu revolutionieren und Einblicke in das frühe Universum zu ermöglichen.

