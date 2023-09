Neue Hinweise auf Kohlendioxid auf dem Jupitermond Europa belegen das Potenzial für Leben

By

Nach Beobachtungen des James-Webb-Weltraumteleskops haben Wissenschaftler Kohlendioxid auf der Oberfläche des Jupitermondes Europa entdeckt. Es wird angenommen, dass Europa unter seiner eisigen Hülle einen riesigen Ozean hat, was es zu einem wahrscheinlichen Kandidaten für die Unterbringung von Leben macht. Das Vorhandensein von Kohlendioxid, einem wesentlichen Bestandteil des Lebens, wie wir es kennen, stützt die Annahme, dass Europa möglicherweise Leben beherbergen könnte.

Das Kohlendioxid auf der Oberfläche Europas ist am stärksten in einer Region namens Tara Regio konzentriert, die sich durch eine junge und unregelmäßige Oberfläche auszeichnet. In der Region wurden bereits früher auch Salzvorkommen festgestellt. Wissenschaftler glauben, dass das Kohlendioxid wahrscheinlich aus dem inneren Ozean Europas stammt.

Das James Webb-Weltraumteleskop nutzte seinen Nahinfrarot-Spektrographen (NIRSpec), um das Kohlendioxid nachzuweisen. NIRSpec wirkt wie ein Prisma, das Licht in ein Farbspektrum aufteilt und die in entfernten Objekten vorhandenen Elemente sichtbar macht. Die Beobachtungen des Teleskops liefern wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung der Oberfläche Europas und ihr Potenzial zur Unterstützung von Leben.

Die NASA plant, Europa mit der Europa-Clipper-Mission, die 2024 starten soll, weiter zu erforschen. Ziel der Mission ist es, den Untergrund des Mondes zu untersuchen und festzustellen, ob dort geeignete Bedingungen für Leben herrschen. Die Raumsonde wird mehrmals an Europa vorbeifliegen und Daten sammeln, die beispiellose Einblicke in diesen faszinierenden Himmelskörper liefern könnten.

Das James-Webb-Weltraumteleskop, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation und der Kanadischen Weltraumorganisation, soll entfernte Objekte im Universum untersuchen. Sein großer Spiegel ermöglicht es ihm, mehr Licht einzufangen als das Hubble-Weltraumteleskop, während seine Infrarotfähigkeiten es ihm ermöglichen, durch kosmische Wolken zu blicken und in Regionen vorzudringen, die für andere Teleskope unzugänglich sind. Die Spektrometer des Teleskops ermöglichen es Wissenschaftlern auch, die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen und so unser Verständnis potenzieller bewohnbarer Welten außerhalb unseres Sonnensystems zu erweitern.

Insgesamt trägt die Entdeckung von Kohlendioxid auf der Oberfläche Europas zu den wachsenden Beweisen bei, dass dieser Mond möglicherweise Leben beherbergen könnte. Die weitere Erforschung und Erforschung Europas wird von entscheidender Bedeutung sein, um die Geheimnisse dieser faszinierenden Welt zu lüften.

