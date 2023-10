Wissenschaftler entdecken Quarzpartikel in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17 b

Wissenschaftler haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop eine aufregende Entdeckung bezüglich der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17 b gemacht. Dieser 1,300 Lichtjahre entfernte Gasriese weist in seinen Wolken Hinweise auf winzige Partikel aus reinem Quarz auf. Die Forscher unter der Leitung von David Grant von der Universität Bristol nutzten den Spektrographen des Teleskops, um die Atmosphäre des Planeten zu untersuchen, während er vor seinem Stern vorbeizog. Mithilfe der Transmissionsspektroskopietechnik konnten sie das durch die Atmosphäre hindurchtretende Licht analysieren und das Vorhandensein von Quarzpartikeln identifizieren.

Es wird geschätzt, dass diese Quarzpartikel, die aus Silizium und Sauerstoff bestehen, extrem klein sind und eine Größe in der Größenordnung von einem Millionstel Zentimeter haben. Sie ähneln wahrscheinlich den spitzen sechseckigen Prismen, die häufig in Geoden und Edelsteingeschäften auf der Erde zu finden sind. Im Gegensatz zu Quarz auf der Erde, der sich an der Oberfläche bildet, legt die Studie nahe, dass die Quarzpartikel in der Atmosphäre von WASP-17 b in der sengenden Atmosphäre selbst gebildet werden.

Die Untersuchung von Planeten wie WASP-17 b liefert wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung anderer Planeten und Sonnensysteme. Astronomen können ein besseres Verständnis der Elemente und Mineralien erlangen, die in entfernten Bereichen der Milchstraße vorkommen. Darüber hinaus hilft diese Forschung dabei herauszufinden, ob diese Planeten möglicherweise eine Umgebung beherbergen könnten, die für Leben geeignet ist, obwohl WASP-17 b, der als „heißer Jupiter“ kategorisiert wird, nicht die Kriterien für die Unterstützung von Leben erfüllt.

Das James-Webb-Weltraumteleskop, ein gemeinsames Projekt der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Kanadischen Weltraumorganisation, verfügt über leistungsstarke Möglichkeiten für astronomische Beobachtungen. Sein riesiger Spiegel mit einem Durchmesser von über 21 Fuß fängt mehr Licht ein als das Hubble-Weltraumteleskop und ermöglicht so die Untersuchung entfernter und alter Himmelsobjekte. Webb arbeitet hauptsächlich im Infrarotspektrum, wodurch er kosmische Wolken effizienter durchdringen kann als sichtbares Licht. Es verfügt über spezielle Spektrographen, die die Atmosphären von Exoplaneten analysieren, die vorhandenen Moleküle aufdecken und unser Verständnis dieser weit entfernten Welten revolutionieren können.

Insgesamt unterstreicht die Entdeckung von Quarzpartikeln in der Atmosphäre von WASP-17 b die bemerkenswerten Fähigkeiten des James Webb-Weltraumteleskops und die Bedeutung der Untersuchung von Exoplaneten für die Erweiterung unseres Wissens über das Universum.

