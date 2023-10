Das James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt freischwebende Planeten in Jupitergröße

Das James Webb Space Telescope (JWST), eine Zusammenarbeit zwischen der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und der Canadian Space Agency (CSA), hat eine faszinierende Entdeckung gemacht. Bei einer Untersuchung des Orionnebels entdeckte das größte und leistungsstärkste Teleskop im Weltraum rund 40 Paare frei schwebender, jupitergroßer Objekte, die keinen Stern umkreisen. Wissenschaftler haben diesen Objekten den Spitznamen „Jupiter Mass Binary Objects“ oder JuMBOs gegeben.

Diese JuMBOs widersprechen der herkömmlichen Definition eines Planeten, da sie sich nicht in einer Umlaufbahn um einen Mutterstern befinden. Sie sind zu klein, um Sterne zu sein, was die Astronomen verwirrt. Die Entdeckung stellt bestehende Theorien zur Stern- und Planetenentstehung in Frage, da man bisher glaubte, dass jupitergroße Objekte nur durch den Prozess entstehen könnten, der Sterne in den Staub- und Gaswolken eines Nebels entstehen lässt.

Die mysteriösen JuMBOs sind etwa eine Million Jahre alt und haben Oberflächentemperaturen von rund 1,000 Grad Celsius. Ohne einen Wirtsstern kühlen sie jedoch schnell ab und werden unglaublich kalt. Obwohl ihre Oberflächen kein flüssiges Wasser zulassen würden und es daher unwahrscheinlich ist, dass sie Leben beherbergen, weisen diese Objekte kurzzeitig Temperaturen im Bereich der Bewohnbarkeit auf.

Das ESA-Team schlägt zwei mögliche Erklärungen für den Ursprung dieser massiven frei schwebenden Objekte vor. Das erste ist, dass sie aus Regionen im Orionnebel wuchsen, in denen die Materialdichte nicht ausreichte, um vollwertige Sterne zu bilden. Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass es sich um Planeten handelt, die sich um Sterne gebildet haben, aber schließlich aufgrund von Gravitationswechselwirkungen ausgestoßen wurden.

Die detaillierten Bilder des JWST vom Orionnebel sollen „bei weitem“ die bisher besten Ansichten sein. Diese Bilder zeigen eine reiche Vielfalt an Phänomenen, darunter Protosterne, Braune Zwerge und die faszinierenden JuMBOs. Die Entdeckung dieser frei schwebenden Planeten wirft neue Fragen für Wissenschaftler auf und unterstreicht die Notwendigkeit, die Entstehungsprozesse von Sternen und Planeten besser zu verstehen.

