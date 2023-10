Neue Erkenntnisse über antike Galaxien: Eine Neufassung des kosmischen Regelwerks

By

Eine kürzlich von einem Astronomenteam mit dem Webb-Weltraumteleskop durchgeführte Studie hat faszinierende Einblicke in die chemische Häufigkeit antiker Galaxien im frühen Universum gewonnen. Es wurde festgestellt, dass diese Galaxien, die etwa 500 bis 750 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind, nur ein Viertel der erwarteten chemischen Häufigkeit aufwiesen, obwohl sie den von jüngeren Galaxien aufgestellten Regeln in Bezug auf Sternentstehungsrate und Sternmasse folgten.

Diese Entdeckung hat Wissenschaftler zu der Annahme veranlasst, dass es in den frühen Stadien des Universums zu einer dramatischen Neufassung des kosmischen Regelwerks gekommen sein könnte. Die Co-Autorin der Studie, Claudia Lagos, erklärte: „Es war, als hätten die Galaxien ein Regelwerk, dem sie folgten, aber erstaunlicherweise scheint dieses kosmische Regelwerk in den Kinderschuhen des Universums eine dramatische Neufassung erfahren zu haben.“

Die Fähigkeit des Webb-Weltraumteleskops, den Kosmos im Infrarot- und Nahinfrarot-Wellenlängenbereich zu beobachten, machte es zu einem idealen Werkzeug für die Untersuchung des ältesten sichtbaren Lichts. Durch die Untersuchung des Lichts, das „rotverschoben“ oder auf die rötere Seite des elektromagnetischen Spektrums gestreckt wurde, können Wissenschaftler das Alter von Objekten im Universum bestimmen. In dieser Studie konnten die Forscher die chemische Häufigkeit von Galaxien bei Rotverschiebungen von z=7–10 messen und so wertvolle Einblicke in die frühen Stadien der Galaxienentstehung liefern.

Eine der überraschendsten Erkenntnisse war, dass antike Galaxien weit weniger schwere Elemente produzierten als erwartet. Diese Diskrepanz lässt sich auf den kontinuierlichen Zustrom von neuem, unberührtem Gas aus ihrer Umgebung zurückführen, der die Konzentration schwerer Elemente im Inneren der Galaxien verdünnte. Die Forscher glauben, dass weitere Beobachtungen des Webb-Weltraumteleskops dazu beitragen könnten, die Geheimnisse rund um die Entstehung und Entwicklung dieser alten Galaxien zu lüften.

Das Webb-Weltraumteleskop hat zuvor Galaxien mit noch höheren Rotverschiebungen identifiziert, was auf ihr höheres Alter hinweist. Die Untersuchung dieser alten Galaxien ist von entscheidender Bedeutung für das Verständnis, wie sie im entstehenden Universum Gestalt annahmen und sich entwickelten. Je tiefer Wissenschaftler jedoch in diese kosmischen Geheimnisse eintauchen, desto mehr Fragen werden wahrscheinlich auftauchen.

Quellen: Nature Astronomy, University of Western Australia