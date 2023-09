Es wurde festgestellt, dass es in alten Galaxien an chemischen Vorkommen mangelt

By

Eine aktuelle Studie mit dem Webb-Weltraumteleskop hat ergeben, dass es Galaxien im frühen Universum an Chemikalien und Metallen mangelte. Während diese Galaxien den etablierten Regeln hinsichtlich Sternentstehungsrate und Sternmasse zu folgen schienen, hatten sie nur ein Viertel der erwarteten chemischen Häufigkeit. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das kosmische Regelwerk für diese Galaxien in den Kinderschuhen des Universums einer dramatischen Neufassung unterzogen wurde. Die Forschung wurde in Nature Astronomy veröffentlicht.

Für diese Beobachtungen wurde das Webb-Weltraumteleskop verwendet, ein 10 Milliarden US-Dollar teures Weltraumobservatorium, das im Dezember 2021 gestartet wurde. Webb wurde entwickelt, um den Kosmos im Infrarot- und Nahinfrarot-Wellenlängenbereich zu beobachten, was ihn ideal für die Untersuchung antiken Lichts macht. Da das Licht von Objekten im Universum gestreckt und zur röteren Seite des elektromagnetischen Spektrums verschoben wird, weisen Astronomen eine Zahl namens „z“ zu, um die Rotverschiebung anzuzeigen. Höhere Werte von „z“ entsprechen weiter entfernten und älteren Objekten.

Bis vor Kurzem war es eine Herausforderung, die chemische Häufigkeit von Galaxien bei Rotverschiebungen über 3.3 zu messen. Allerdings erlaubte Webb dem Forschungsteam, Häufigkeiten bei Rotverschiebungen von 7 bis 10 zu messen, was 500 bis 750 Millionen Jahre nach dem Urknall entspricht. Das Team nutzte Webbs Fähigkeiten, um Sternentstehungsraten, Sternmassen und chemische Häufigkeiten von Galaxien im frühen Universum zu messen.

Die überraschendste Entdeckung war, dass diese alten Galaxien weniger schwere Elemente produzierten als erwartet. Der Zustrom von neuem, unberührtem Gas aus ihrer Umgebung verdünnte die schweren Elemente im Inneren der Galaxien und machte sie weniger konzentriert. Webb hat auch noch ältere Galaxien mit höheren Rotverschiebungen beobachtet, was auf ihre Existenz in einer noch früheren Epoche des Universums hinweist.

Zu verstehen, wie diese alten Galaxien entstanden und sich entwickelten, ist eines von Webbs Hauptzielen. Trotz ihres jungen Alters erscheinen viele dieser Galaxien überraschend ausgereift. Weitere Beobachtungen des Teleskops könnten Aufschluss über ihre Entstehungsprozesse geben. Je mehr wir jedoch über diese Galaxien erfahren, desto mehr Geheimnisse können auftauchen und unser Streben nach Klarheit vertiefen.

