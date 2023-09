Neue Erkenntnisse deuten auf einen Baustein des Lebens auf dem Jupitermond Europa hin

By

Zwei unabhängige Astronomenteams haben eine aufregende Entdeckung gemacht, die auf die Existenz eines Bausteins des Lebens auf Europa, einem der Eismonde des Jupiter, schließen lässt. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops zur Beobachtung der gefrorenen Oberfläche Europas stellten die Forscher in einer bestimmten Region des kalten Geländes eine Fülle von Kohlendioxid fest. Ihre Ergebnisse wurden am 21. September in der Zeitschrift Science veröffentlicht.

Aufgrund seines Potenzials als Lebensraum für Leben ist Europa seit langem für Wissenschaftler von Interesse. Dieser Mond ist von einer dicken Eisschicht bedeckt, unter der sich ein riesiger globaler Ozean befindet. Das Vorhandensein von flüssigem Wasser, gepaart mit der Möglichkeit einer stabilen Energiequelle durch die Gravitationskräfte des Jupiter, macht Europa zu einem erstklassigen Kandidaten für die Unterbringung von Lebensformen.

Kohlendioxid ist ein Schlüsselbestandteil des Lebens, wie wir es kennen. Es dient als Baustein für organische Moleküle und ist entscheidend für die Unterstützung biologischer Prozesse. Der Nachweis von Kohlendioxid auf der Oberfläche Europas lässt die aufregende Möglichkeit aufkommen, dass der Ozean des Mondes reich an den notwendigen Rohstoffen für die Entstehung von Leben sein könnte.

Das James-Webb-Weltraumteleskop mit seinen fortschrittlichen Fähigkeiten und seiner Empfindlichkeit ermöglichte es den Astronomen, die Verteilung von Kohlendioxid auf Europa mit beispielloser Detailgenauigkeit zu kartieren. Beide Forschungsteams beobachteten unabhängig voneinander einen konzentrierten Bereich mit erhöhten Konzentrationen der Verbindung. Diese lokalisierte Region lässt vermuten, dass unter der eisigen Oberfläche möglicherweise geologische oder chemische Prozesse am Werk sind, die Kohlendioxid in die Umgebung freisetzen.

Diese Erkenntnisse eröffnen neue Wege für die weitere Erforschung der potenziellen Bewohnbarkeit Europas. Zukünftige Missionen könnten sich auf die Untersuchung der Quelle von Kohlendioxid und anderen wesentlichen Elementen konzentrieren, die möglicherweise unter der eisigen Hülle des Mondes vorhanden sind. Das Verständnis der für das Leben im Sonnensystem notwendigen Bedingungen ist ein grundlegender Schritt zur Aufklärung der Geheimnisse unserer eigenen Herkunft und des Potenzials für Leben außerhalb der Erde.

