Webb-Weltraumteleskop entdeckt Hochgeschwindigkeits-Jetstream in Jupiters Atmosphäre

Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA hat eine aufregende Entdeckung in der Atmosphäre des Jupiter gemacht – einen Hochgeschwindigkeits-Jetstream, der sich über dem Äquator des Planeten befindet und sich über eine Breite von über 3,000 Meilen erstreckt. Diese neue Funktion liefert wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen den Schichten der turbulenten Atmosphäre des Jupiter und unterstreicht die einzigartigen Fähigkeiten des Webb-Teleskops.

Unter der Leitung von Ricardo Hueso von der Universität des Baskenlandes in Bilbao, Spanien, nutzte das Forschungsteam Daten von Webbs Nahinfrarotkamera (NIRCam), die im Juli 2022 aufgenommen wurden. Das Early Release Science-Programm des Teleskops, gemeinsam geleitet von Imke de Pater von der University of California in Berkeley und Thierry Fouchet vom Observatorium in Paris wollten in Abständen von 10 Stunden oder einem Jupitertag Bilder von Jupiter aufnehmen und dabei verschiedene Filter verwenden, um Veränderungen in kleinen Merkmalen in verschiedenen Höhen des Planeten zu erkennen Atmosphäre.

Die von Webb erhaltenen hochauflösenden Bilder überraschten die Forscher und enthüllten scharfe Merkmale, die zuvor als verschwommene Schleier beobachtet wurden. Durch die Verfolgung dieser Merkmale entlang der schnellen Rotation von Jupiter erlangte das Team ein besseres Verständnis der dynamischen Natur der Atmosphäre des Planeten. Insbesondere konnten sie Windscherungen oder Regionen identifizieren, in denen sich die Windgeschwindigkeit mit der Höhe oder Entfernung ändert, und den Hochgeschwindigkeits-Jetstream verfolgen.

Jupiters Atmosphäre besteht aus mehreren Schichten und Webbs einzigartige Bildgebungsfähigkeiten ermöglichten es Wissenschaftlern, verschiedene Höhen zu analysieren und den Jetstream zu isolieren. Diese Entdeckung liefert wertvolle Informationen über die atmosphärische Dynamik des Jupiter und ist ein Beweis für die leistungsstarken Beobachtungsfähigkeiten des James Webb-Weltraumteleskops.

