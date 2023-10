Neue Studie enthüllt erstaunlichen Hochgeschwindigkeits-Jetstream auf Jupiter

Wissenschaftler haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop und dem Hubble-Weltraumteleskop der NASA eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Riesenplaneten Jupiter gemacht. Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Studie berichtet über die Identifizierung eines Hochgeschwindigkeits-Jetstreams in der unteren Stratosphäre des Jupiter. Dieser in der Nähe des Äquators gelegene Jetstream erstreckt sich über mehr als 3,000 Meilen und erreicht Windgeschwindigkeiten von unglaublichen 320 Meilen pro Stunde. Um dies ins rechte Licht zu rücken: Diese Winde sind doppelt so schnell wie die eines Hurrikans der Kategorie 5 auf der Erde.

Die Entdeckung dieses Hochgeschwindigkeits-Jetstreams hat die Forscher in Erstaunen versetzt. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das früher als verschwommen und undeutlich galt, hat eine beispiellose Klarheit geliefert und es Wissenschaftlern ermöglicht, die klaren Merkmale dieses turbulenten atmosphärischen Phänomens zu verfolgen, während sich Jupiter schnell dreht.

Jupiter, der kolossale Nachbar der Erde, weist eine geschichtete Atmosphäre auf, die der unseres Planeten ähnelt, obwohl sich Zusammensetzung und Wetterbedingungen erheblich unterscheiden. Frühere Missionen und Beobachtungen versuchten, die komplexe atmosphärische Dynamik des Jupiter zu entschlüsseln, einschließlich des berühmten Großen Roten Flecks und der mit Ammoniak beladenen Wolken.

Was das James Webb-Weltraumteleskop auszeichnet, ist seine Fähigkeit, die höher gelegenen Schichten der Jupiteratmosphäre zu erkunden, die sich zwischen 15 und 30 Meilen über der Wolkendecke des Planeten befinden. Diese einzigartige Perspektive hat schwer fassbare Details enthüllt und neue Einblicke in die Ringe, Satelliten und Atmosphäre des Gasriesen ermöglicht.

Die Entdeckung des Hochgeschwindigkeits-Jetstreams wurde durch eine Zusammenarbeit zwischen dem James Webb-Weltraumteleskop und dem Hubble-Weltraumteleskop ermöglicht. Während erstere sich auf kleinere Wolkenstrukturen konzentrierte, tauchte letztere tief in die äquatorialen Sturmsysteme ein. Durch die Kombination ihrer Beobachtungen erlangten die Wissenschaftler ein umfassendes Verständnis der komplexen atmosphärischen Dynamik des Jupiter und der dreidimensionalen Struktur von Gewitterwolken.

Der Vergleich dieser beiden großen Weltraumteleskope hilft auch zu verstehen, wie sich die Windgeschwindigkeiten auf Jupiter mit der Höhe ändern und Windscherungen erzeugen. Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Stärke dieses neu entdeckten Jetstreams in den nächsten Jahren erheblich schwanken könnte, was möglicherweise weitere Einblicke in Jupiters oszillierendes Stratosphärenmuster liefern könnte.

Diese bahnbrechende Entdeckung markiert einen bedeutenden Meilenstein in unserem Verständnis der atmosphärischen Dynamik des Jupiter und unterstreicht die unglaublichen Fähigkeiten des James Webb-Weltraumteleskops bei der Entschlüsselung der Geheimnisse der beeindruckenden Himmelskörper unseres Sonnensystems.

