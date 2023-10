Das James-Webb-Weltraumteleskop entdeckt Quarz in den Wolken des Exoplaneten WASP-17 b

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und erstmals Hinweise auf Quarz in den Wolken eines Exoplaneten enthüllt. Der betreffende Exoplanet, WASP-17 b, ist ein heißer Jupiter, der einen Stern vom Typ F umkreist, der sich etwa 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt befindet. WASP-17 b gilt als einer der größten und schwächsten Exoplaneten, die bisher entdeckt wurden.

Forscher der Universität Bristol im Vereinigten Königreich unter der Leitung von David Grant waren von dieser unerwarteten Entdeckung begeistert. Grant erklärte: „Wir waren begeistert! Aus früheren Beobachtungen mit dem Hubble-Weltraumteleskop wussten wir, dass es in der Atmosphäre von WASP-17 b Aerosole gab, aber wir hatten nicht damit gerechnet, dass sie aus Quarz bestehen würden.“

Das Team nutzte das Mid-Infrared Instrument (MIRI) am Webb-Teleskop, um das Transmissionsspektrum von WASP-17 b zu untersuchen. Durch die Analyse der Auswirkungen der Planetenatmosphäre auf das Sternenlicht konnten sie ein deutliches Merkmal bei 8.6 Mikrometern identifizieren, das auf das Vorhandensein von Quarz in den Wolken des Planeten hinweist.

Die Entdeckung von Quarz in den Wolken von WASP-17 b ist bedeutsam, da es das erste Mal ist, dass eine bestimmte Wolkenart auf einem vorbeiziehenden Exoplaneten identifiziert wurde. Im Gegensatz zu den Mineralpartikeln in den Wolken der Erde stammen die Quarzkristalle in den Wolken von WASP-17 b nicht von einer felsigen Oberfläche, sondern werden in der Atmosphäre des Planeten selbst gebildet.

Dieser Durchbruch trägt zu unserem Verständnis der Zusammensetzung und Komplexität der Atmosphären von Exoplaneten bei. Durch die Untersuchung der Eigenschaften verschiedener Wolkenarten auf Exoplaneten können Wissenschaftler wertvolle Einblicke in die Prozesse und Bedingungen gewinnen, die diese fernen Welten formen.

