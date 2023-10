Neue Studie erklärt Helligkeit früher Galaxien

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Astrophysikern der Northwestern University hat Licht auf die unerwartete Helligkeit früher Galaxien geworfen, wie sie vom James Webb Space Telescope (JWST) beobachtet wurde. Die vom Teleskop aufgenommenen Bilder zeigten, dass diese jungen Galaxien zu hell und massereich erschienen, was aktuelle Theorien der Kosmologie in Frage stellte.

Die vom Northwestern-Team durchgeführten Simulationen legen jedoch nahe, dass die Leuchtkraft dieser Galaxien nicht auf ihre enorme Größe zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf sporadische Ausbrüche der Sternentstehung. Dieser Befund stimmt mit dem Standardmodell der Kosmologie überein und löst das Rätsel ihrer unmöglichen Helligkeit.

Den Untersuchungen zufolge wird die Helligkeit einer Galaxie typischerweise durch ihre Masse bestimmt. Die neuen Erkenntnisse deuten jedoch darauf hin, dass weniger massereiche Galaxien durch unregelmäßige Sternentstehungsschübe helles Licht aussenden können. Dies erklärt, warum junge Galaxien täuschend massiv erscheinen und unterstützt aktuelle kosmologische Modelle.

Die in den Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie untersucht das Phänomen der „Bursty Star Formation“ in frühen Galaxien. Die Simulationen des Forscherteams zeigen, dass Galaxien innerhalb kurzer Zeit ausreichend Licht und Helligkeit bilden können, auch wenn sie nicht extrem massereich sind.

Die Entdeckung dieser hellen frühen Galaxien stellt frühere Annahmen über die Entstehung und Entwicklung von Galaxien nach dem Urknall in Frage. Das James-Webb-Weltraumteleskop, das ins All startete, hat bedeutende Beobachtungsbeweise über die kosmische Morgendämmerung des Universums geliefert, eine Zeit, die von der Entstehung der ersten Sterne und Galaxien geprägt war.

Die in dieser Studie verwendeten Simulationen sind Teil des Projekts Feedback of Relativistic Environments (FIRE). Die im Rahmen des Projekts entwickelten Modelle kombinieren astrophysikalische Theorie mit fortschrittlichen Algorithmen, um die Entstehung, das Wachstum und die Entwicklung von Galaxien zu verstehen. Zu dieser Studie haben Mitarbeiter verschiedener Forschungseinrichtungen beigetragen, darunter die Princeton University und die University of California.

Zusammenfassend unterstreicht diese Forschung die Bedeutung des Verständnisses der stoßartigen Sternentstehung und ihrer Auswirkungen auf die Helligkeit früher Galaxien. Die Ergebnisse stützen bestehende kosmologische Modelle und liefern neue Einblicke in die Physik der kosmischen Morgendämmerung.

