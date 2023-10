Wissenschaftler entdecken Quarz-Nanokristalle in der Atmosphäre eines Exoplaneten

By

Forscher haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop der NASA eine bemerkenswerte Entdeckung in der Atmosphäre eines Exoplaneten gemacht. Zum ersten Mal wurden Quarz-Nanokristalle in den Höhenwolken von WASP-17 b entdeckt, einem heißen Jupiter-Exoplaneten, der 1,300 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

Das Forschungsteam unter der Leitung von David Grant von der University of Bristol, Großbritannien, machte diesen unerwarteten Fund bei der Untersuchung der atmosphärischen Zusammensetzung von WASP-17 b. Sie hatten erwartet, Aerosole in der Atmosphäre des Planeten zu finden, waren aber überrascht, als sie herausfanden, dass diese Aerosole aus Quarzpartikeln bestanden.

Silikate, silizium- und sauerstoffreiche Mineralien, kommen in der gesamten Galaxie häufig vor. Sie machen den Großteil der Erde, des Mondes und anderer felsiger Himmelskörper aus. Allerdings handelte es sich bei den zuvor in Exoplanetenatmosphären entdeckten Silikatkörnern typischerweise um Magnesium-reiche Silikate wie Olivin und Pyroxen und nicht um reinen Quarz oder SiO2.

Diese Entdeckung stellt bestehende Theorien über die Entstehung und Entwicklung von Exoplanetenwolken in Frage. Hannah Wakeford, eine Mitautorin der Studie, gab an, dass sie damit rechneten, Magnesiumsilikate zu beobachten. Stattdessen fanden sie jedoch die „Keim“-Partikel, die zur Bildung größerer Silikatkörner benötigt werden.

Das Team beobachtete WASP-17 b fast zehn Stunden lang mit dem James Webb Telescope. Sie sammelten über 10 Messungen des Lichts im mittleren Infrarotbereich, als der Planet vor seinem Stern vorbeizog. In den Daten tauchte ein überraschendes Merkmal auf – eine „Beule“ bei 1,275 Mikrometern – was nicht zu erwarten wäre, wenn die Wolken aus Magnesiumsilikaten oder anderen Hochtemperatur-Aerosolen bestünden. Dieses Merkmal stimmt jedoch mit dem Vorhandensein von Quarz überein.

Die in der Atmosphäre von WASP-17 b entdeckten Quarzkristalle haben die Form sechseckiger Prismen, ähnlich denen, die man in Geoden auf der Erde findet. Allerdings sind sie unglaublich klein und haben einen Durchmesser von nur etwa 10 Nanometern. Im Gegensatz zu Mineralpartikeln, die in den Erdwolken vorkommen, stammen diese Quarzkristalle aus der Atmosphäre des Planeten selbst und bilden sich unter extremen Bedingungen direkt aus Gas.

Das Verständnis der Zusammensetzung dieser Wolken ist entscheidend für das Verständnis des Exoplaneten als Ganzes. Heiße Jupiter wie WASP-17 b bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium sowie geringen Mengen anderer Gase wie Wasserdampf und Kohlendioxid. Die Entdeckung von Quarzkristallen liefert wertvolle Einblicke in die verschiedenen Materialien, die die Umwelt dieses Planeten prägen.

Während die genaue Menge und Verteilung des Quarzes in den Wolken des Exoplaneten ungewiss ist, gehen Forscher davon aus, dass die Wolken wahrscheinlich um den Planeten zirkulieren. Wenn sie die heißere Tagesseite erreichen, verdampfen sie und verteilen sich.

Diese bahnbrechende Forschung öffnet neue Türen in der Erforschung der Atmosphären von Exoplaneten, stellt bisherige Annahmen in Frage und erweitert unser Wissen über den Kosmos.

