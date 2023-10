Quarz-Nanokristalle im Exoplaneten WASP-17 b entdeckt

By

Forscher haben mit dem James Webb-Weltraumteleskop der NASA eine bahnbrechende Entdeckung in der Atmosphäre des Exoplaneten WASP-17 b gemacht. Mit Webbs Mid-Infrared Instrument (MIRI) entdeckten sie Hinweise auf Quarz-Nanokristalle in den hochgelegenen Wolken des Exoplaneten. Dies ist das erste Mal, dass Siliziumoxidpartikel (SiO2) in einer Exoplanetenatmosphäre beobachtet wurden.

Das Vorkommen von Silikaten, silizium- und sauerstoffreichen Mineralien, ist in unserem Sonnensystem und in der gesamten Galaxie weit verbreitet. Bei früheren Beobachtungen von Exoplaneten und Braunen Zwergen waren jedoch Magnesium-reiche Silikate wie Olivin und Pyroxen und kein reiner Quarz entdeckt worden.

Die Entdeckung stellt unser Verständnis der Entstehung und Entwicklung von Exoplanetenwolken in Frage. Die Forscher erwarteten, Magnesiumsilikate zu finden, doch stattdessen fanden sie die Bausteine ​​dieser Silikate – winzige Quarzpartikel, die zur Bildung größerer Silikatkörner benötigt werden. Dieser Befund wirft ein neues Licht auf die Wolkenbildung in der Atmosphäre von Exoplaneten.

WASP-17 b ist mit einem Volumen, das mehr als dem Siebenfachen des Jupiter entspricht, einer der größten bekannten Exoplaneten. Seine kurze Umlaufzeit und seine große Größe machen ihn zu einem idealen Kandidaten für die Transmissionsspektroskopie, eine Technik, bei der gemessen wird, wie die Atmosphäre eines Planeten das Sternenlicht beeinflusst.

Das Team beobachtete das WASP-17-System fast zehn Stunden lang und sammelte Helligkeitsmessungen des Lichts im mittleren Infrarotbereich. Durch die Analyse der Blockierung verschiedener Lichtwellenlängen entdeckten sie eine unerwartete „Beule“ bei 10 Mikrometern, die auf das Vorhandensein von Quarzkristallen in den Wolken des Planeten hinweist.

Die Quarzkristalle in den Wolken von WASP-17 b unterscheiden sich von denen auf der Erde. Sie entstehen bei extremer Hitze und niedrigem Druck in der Atmosphäre des Planeten, wo sich feste Kristalle direkt aus Gas bilden können.

Um den Planeten als Ganzes zu verstehen, ist es wichtig, die Zusammensetzung der Wolken zu verstehen. Das Vorhandensein von Quarzkristallen verrät den Bestand verschiedener Materialien und wie sie die Umwelt des Planeten prägen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um das Ausmaß des Quarzes in den Wolken und seine Zirkulation um den Planeten zu bestimmen. WASP-17 b ist einer von drei Planeten, die im Rahmen der Deep Reconnaissance of Exoplanet Atmospheres using Multi-instrument Spectroscopy (DREAMS)-Untersuchungen des James Webb-Weltraumteleskops anvisiert wurden.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Atmosphären von Exoplaneten und der darin ablaufenden Prozesse. Das James Webb-Weltraumteleskop liefert weiterhin unschätzbare Einblicke in die Geheimnisse unseres Universums.

