Die Hubble-Spannung: Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA soll die Messung der Expansionsrate des Universums verbessern

Die Geschwindigkeit, mit der sich das Universum ausdehnt, bekannt als Hubble-Konstante, ist ein grundlegender Parameter für das Verständnis der Entwicklung und des Schicksals des Kosmos. Es besteht jedoch ein anhaltender Unterschied, der als „Hubble-Spannung“ bezeichnet wird, zwischen dem anhand verschiedener Abstandsindikatoren gemessenen Wert der Konstante und ihrem vorhergesagten Wert aus dem Nachglühen des Urknalls.

Um diese Diskrepanz zu beseitigen, wird das James Webb-Weltraumteleskop der NASA eingesetzt, um die Beobachtungsbeweise für die Hubble-Spannung zu verfeinern und zu untersuchen. Nobelpreisträger Adam Riess und seine Kollegen von der Johns Hopkins University und dem Space Telescope Science Institute haben Webbs Fähigkeiten genutzt, um die Präzision lokaler Messungen der Hubble-Konstante zu verbessern.

Die Hubble-Konstante ist wie ein kosmisches Tempolimit-Zeichen, das uns sagt, wie schnell sich das Universum ausdehnt. Astronomen ermitteln diesen Wert, indem sie die Helligkeiten bestimmter Sterne in entfernten Galaxien messen, sogenannte Cepheid-Variablen, die als zuverlässige Entfernungsmarker dienen. Je länger die Pulsationsperiode eines Cepheiden ist, desto heller ist es von Natur aus, was es Wissenschaftlern ermöglicht, die Expansionsrate des Universums im Laufe der Zeit zu messen.

Cepheid-Variablen sind das Goldstandardinstrument zur Messung der Entfernungen von Galaxien, die Hunderte Millionen Lichtjahre entfernt liegen. Allerdings sind diese Sterne in ihren Muttergalaxien oft dicht gedrängt, was es schwierig macht, sie von ihren Nachbarn in der Sichtlinie zu trennen. Diese Einschränkung führte zur Entwicklung des Hubble-Weltraumteleskops, das eine bessere Auflösung als bodengestützte Teleskope lieferte und die Identifizierung einzelner Cepheidenvariablen in Galaxien in großen Entfernungen ermöglichte.

Mit Webbs schärferem Infrarot-Sehvermögen können Astronomen Cepheid-Variablen klarer von umgebenden Sternen isolieren und so die Genauigkeit von Entfernungsmessungen weiter verbessern. In Kombination mit früheren Beobachtungen des Hubble-Teleskops werden diese verfeinerten Messungen dazu beitragen, die Expansionsrate des Universums genauer zu bestimmen.

Die Hubble-Spannung hat erhebliche Auswirkungen auf unser Verständnis des Kosmos, da eine genaue Messung der Hubble-Konstante entscheidend für die Bestimmung des Alters und des endgültigen Schicksals des Universums ist. Das James-Webb-Weltraumteleskop stellt eine spannende Gelegenheit dar, Licht auf dieses faszinierende Phänomen zu werfen und weitere Einblicke in die Expansion unseres Universums zu liefern.

