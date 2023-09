Die Cape Canaveral Space Force Station bereitet sich auf aufeinanderfolgende Starts vor

By

Die Cape Canaveral Space Force Station bereitet sich darauf vor, an diesem Wochenende zwei aufeinanderfolgende Starts durchzuführen. Beim ersten Start wird die Falcon 9-Rakete von SpaceX am Freitagabend mit einer Nutzlast von Starlink-Internetsatelliten ausgestattet sein. Der zweite Start wird die Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance sein, die am Samstagmorgen eine nationale Sicherheitsmission für die Space Force und das National Reconnaissance Office versuchen wird.

Den Prognostikern der Space Force zufolge dürften die Wetterbedingungen am Kap für beide Starts günstig sein. Eine dritte Mission, ein Waffentest eines Hyperschall-Raketensystems, wurde jedoch vom Verteidigungsministerium aufgrund von Vorflugkontrollen abgesagt.

Der Start der Falcon 9 ist für Freitagabend zwischen 7:32 und 11:31 Uhr EDT geplant. Die Mission mit dem Namen Starlink 6-14 wird vom Startkomplex 40 starten. Die Wettervorhersage sagt eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für günstige Bedingungen zu Beginn des Startfensters voraus, die sich bis zum Ende des Fensters auf 85 % verbessern wird.

Am Samstagmorgen wird die Atlas-V-Rakete ihre Mission vom Startkomplex 41 aus versuchen. Der Start, der ursprünglich aufgrund des Hurrikans Idalia verzögert wurde, wird um 8:51 Uhr EDT stattfinden. Die Rakete trägt Nutzlasten für das Silent Barker-Satellitenkonstellationsnetzwerk der Space Force, das darauf abzielt, die Lage im Weltraum zu erfassen und zu verfolgen. Meteorologen schätzen die Wahrscheinlichkeit günstiger Wetterbedingungen für den Start am Samstag auf 85 %.

Für eine Live-Berichterstattung über den Start dieser Missionen können Sie dem Weltraumteam von FLORIDA TODAY 90 Minuten vor dem Start folgen.