So sehen Sie die Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ im Raum Kansas City

Wir sind nur noch einen Tag von einer partiellen ringförmigen Sonnenfinsternis in Kansas City entfernt! Eine ringförmige Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Mond zwischen Sonne und Erde wandert, sich aber an oder in der Nähe seines am weitesten von der Erde entfernten Punktes befindet. Dies führt dazu, dass der Mond kleiner als die Sonne erscheint und die Sonne nicht vollständig bedeckt. Durch die Größenunterschiede entsteht eine dunkle Scheibe, der Mond, über einer relativ größeren, helleren Scheibe, der Sonne. Das Ergebnis ist die Entstehung eines „Feuerrings“ um den Mond.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, benötigen Sie spezielle Sonnenfilter, beispielsweise eine Sonnenfinsternisbrille. Gewöhnliche Sonnenbrillen sind für den Blick in die Sonne nicht geeignet.

Leider sieht die Wettervorhersage für einen Großteil der Veranstaltung einen bewölkten Himmel vor. Dennoch lohnt es sich, einen Blick auf die maximale Reichweite am Samstag, 11. Oktober, gegen 50:14 Uhr zu werfen.

Denken Sie daran, in Sicherheit zu sein und viel Glück bei der Beobachtung der Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ zu haben!

