Verbesserung der Sicherheit von Astronauten: Tragbare Geräte bieten Orientierungshinweise im Weltraum

Astronauten stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wenn sie sich über die Erdoberfläche hinauswagen, und räumliche Orientierungslosigkeit stellt ein erhebliches Risiko für ihre Sicherheit dar. Traditionell werden Astronauten intensiv geschult, um diesem Problem entgegenzuwirken. Forscher der Brandeis University in den USA haben jedoch eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Tragbare Geräte, die mit Vibrotaktoren ausgestattet sind, die Orientierungshinweise geben, können die Effektivität von Trainingsprogrammen steigern und so die Raumfahrt möglicherweise sicherer machen.

Dr. Vivekanand P. Vimal, der Hauptautor der in Frontiers in Physiology veröffentlichten Studie, erklärt, dass ein längerer Raumflug zu physiologischen und psychologischen Stressfaktoren führen kann, die Astronauten anfälliger für räumliche Desorientierung machen. In diesem Zustand können sich Astronauten nicht mehr auf ihre internen Sensoren verlassen, auf die sie ihr ganzes Leben lang angewiesen waren.

Die Forscher führten Experimente mit sensorischer Deprivation und einem mehrachsigen Rotationsgerät durch, um Raumflugbedingungen zu simulieren. Teilnehmer, denen ihre natürlichen Sinne entzogen waren, mussten feststellen, ob die Vibrotaktoren irreführende Signale aus ihrem Vestibularsystem korrigieren konnten und ob sie trainiert werden konnten, diesen Hinweisen zu vertrauen.

An der Studie waren 10 Teilnehmer beteiligt, von denen 10 eine Schulung im Umgang mit dem Rotationsgerät erhielten, 10 die Nutzung der Vibrotaktoren und die restlichen XNUMX beides. Das Training umfasste Aufgaben, die darauf abzielten, die Teilnehmer von ihrem Vestibularsinn zu trennen und stattdessen ihr Vertrauen in die Vibrotaktoren zu setzen. Die Teilnehmer trugen Augenbinden und Ohrstöpsel, während sie sich auf die Vibrotaktoren verließen, die an ihren Armen befestigt waren und vibrierten, wenn sie sich vom Gleichgewichtspunkt entfernten.

Die Ergebnisse zeigten, dass alle Gruppen zunächst unter raumflugähnlichen Bedingungen Orientierungslosigkeit verspürten. Allerdings schnitten diejenigen, die Vibrotaktoren trugen, besser ab als diejenigen, die nur eine Schulung erhielten. Während die reine Trainingsgruppe mit Stürzen, Gleichgewichtskontrolle und versehentlicher Destabilisierung zu kämpfen hatte, schnitt die Gruppe, die Training und Vibrotaktoren erhielt, am besten ab.

Obwohl die Teilnehmer nicht das gleiche Leistungsniveau wie beim Erdanalog erreichten, unterstreicht diese Studie das Potenzial tragbarer Geräte in der Raumfahrt. Die Forscher glauben, dass diese Geräte mit weiteren umfangreichen Versuchen Astronauten bei der sicheren Landung auf anderen Planeten helfen und bei Weltraumspaziergängen unterstützen könnten.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Was ist räumliche Desorientierung?



A: Räumliche Desorientierung bezieht sich auf den Verlust der Orientierung oder des Bewusstseins für die eigene Position und Bewegung relativ zur Umgebung.

F: Wie funktionieren tragbare Geräte mit Vibrotaktoren?



A: Tragbare Geräte mit Vibrotaktoren nutzen Vibrationen, um Einzelpersonen Orientierungshinweise zu geben. Die Vibrotaktoren vibrieren, wenn sich der Träger vom Gleichgewichtspunkt entfernt, und helfen ihm so, Orientierung und Gleichgewicht zu bewahren.

F: Was waren die Ergebnisse der von Forschern durchgeführten Studie?



A: Die Studie zeigte, dass Teilnehmer, die Vibrotaktoren trugen, bessere Leistungen erbrachten als diejenigen, die nur eine Schulung erhielten. Die Kombination aus Training und Vibrotaktoren brachte die besten Ergebnisse.

F: Wie können tragbare Geräte Astronauten in der Raumfahrt helfen?



A: Tragbare Geräte haben das Potenzial, die Sicherheit von Astronauten während des Weltraumflugs zu verbessern. Sie können bei der sicheren Landung auf anderen Planeten helfen und Astronauten bei Aktivitäten außerhalb des Raumfahrzeugs unterstützen.

F: Welche zukünftigen Möglichkeiten gibt es für tragbare Geräte in der Raumfahrt?



A: Wenn sich in weiteren Versuchen bewährt hat, könnten tragbare Geräte mit Vibrotaktoren verschiedene Anwendungen in der Raumfahrt haben und die Sicherheit und Leistung von Astronauten verbessern.