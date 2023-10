Neue Einblicke in den Mars: Enthüllung der Geheimnisse des Inneren des Roten Planeten

In einer bedeutsamen Entdeckung haben seismische Wellen, die aus einem Meteoriteneinschlag auf dem Mars resultieren, Wissenschaftlern eine neue Perspektive auf das rätselhafte Innenleben des Roten Planeten eröffnet. Der InSight-Lander der NASA sammelte Daten, die zu einer umfassenden Neubewertung der inneren Struktur des Mars führten. Diese bahnbrechenden seismischen Informationen haben eine bisher unbekannte Schicht geschmolzenen Gesteins enthüllt, die einen kompakten und dichten flüssigen Metallkern umgibt.

Die seismischen Daten enthüllen ein verborgenes Reich geschmolzenen Gesteins, das den Kern des Mars umhüllt. Vor dieser Entdeckung hatten Wissenschaftler nur seismische Wellen beobachtet, die von der Oberseite des Kerns abprallten, ihn jedoch nie durchdrangen. Das Verhalten dieser Wellen deutete auf das Vorhandensein einer geschmolzenen Silikatschicht von etwa 90 Meilen Dicke am Boden des Mantels hin – der Gesteinsschicht, die zwischen der äußersten Kruste des Mars und seinem Kern liegt. Dieser unglaubliche Befund legt nahe, dass der Mars im Gegensatz zur Erde eine geschmolzene Schicht um seinen Kern besitzt.

Darüber hinaus berechneten die Forscher die Größe des Marskerns neu und stellten fest, dass sein Volumen etwa 30 % kleiner ist als zuvor angenommen. Der Kern hat einen Durchmesser von rund 2,080 Kilometern und besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel sowie leichteren Elementen wie Schwefel, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff. Allerdings ist der Anteil dieser leichteren Elemente in der Zusammensetzung des Kerns geringer als bisher angenommen und beträgt nur 9-15 Gewichtsprozent.

Der Meteoriteneinschlag, der diesen seismischen Durchbruch auslöste, ereignete sich am 18. September 2021 in der als Tempe Terra bekannten Hochlandregion des Mars. Obwohl sich der Einschlag auf der gegenüberliegenden Seite des Mars befand, verglichen mit der Position von InSight in Elysium Planitia, verursachte er ein Beben der Stärke 4.2 und löste sich auf hinter einem etwa 425 Fuß breiten Krater. Dieses Ereignis war entscheidend für die Übertragung seismischer Wellen durch das tiefe Innere des Planeten und ermöglichte es Wissenschaftlern, beispiellose Einblicke in den Kern des Mars zu gewinnen.

Obwohl die InSight-Mission 2022 nach vierjähriger Laufzeit von der NASA eingestellt wurde, hinterlässt sie weiterhin ein bleibendes Erbe. Seine wertvollen seismischen Aufzeichnungen haben eine Fülle von Erkenntnissen über die komplexen und vielschichtigen Prozesse geliefert, die den Mars formen. Die laufende Analyse dieser Daten verspricht, unser Verständnis des faszinierenden Inneren des Roten Planeten zu vertiefen.

FAQ:

F: Was haben die seismischen Wellen des Meteoriteneinschlags auf dem Mars enthüllt?

A: Diese seismischen Wellen enthüllten eine unbekannte Schicht geschmolzenen Gesteins, die den kompakten und dichten flüssigen Metallkern des Mars umgibt.

F: Wie haben Wissenschaftler die Größe des Marskerns berechnet?

A: Wissenschaftler haben die Größe des Marskerns neu berechnet und festgestellt, dass sein Volumen etwa 30 % kleiner ist als frühere Schätzungen, mit einem Durchmesser von etwa 2,080 Meilen.

F: Wie ist die Zusammensetzung des Marskerns?

A: Der Kern des Mars besteht hauptsächlich aus Eisen und Nickel sowie leichteren Elementen wie Schwefel, Sauerstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff.

F: Wie lange dauerte die InSight-Mission?

A: Die InSight-Mission war vier Jahre lang in Betrieb, bevor sie 2022 von der Nasa eingestellt wurde.

F: In welcher Region des Mars ereignete sich der Meteoriteneinschlag?

A: Der Meteoriteneinschlag ereignete sich in der Hochlandregion des Mars, bekannt als Tempe Terra.

F: Wie hat der Meteoriteneinschlag seismische Wellen durch das Innere des Mars übertragen?

A: Der Einschlag verursachte ein Beben der Stärke 4.2 und hinterließ einen Krater, der es seismischen Wellen ermöglichte, in das tiefe Innere des Mars, einschließlich seines Kerns, einzudringen.