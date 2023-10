Natürliche Prozesse und Kohlendioxidemissionen: Die überraschende Rolle der Gesteinsverwitterung

By

Wenn es um den Klimawandel geht, denken wir oft, dass industrielle Schornsteine ​​die Hauptverursacher sind. Allerdings tragen auch natürliche Prozesse maßgeblich zum Erwärmungsphänomen bei. Eine überraschende Quelle für Kohlendioxidemissionen ist die Verwitterung von Gesteinen.

Gesteinsverwitterung, verursacht durch die Einwirkung von Wasser und Wind, gilt seit langem als ein natürliches Phänomen, das zur Heilung und Erhaltung unseres Planeten beiträgt. Man ging allgemein davon aus, dass Regenwasser als schwache Säure mit bestimmten Gesteinsmineralien interagiert, Kohlendioxid auflöst und es aus der Atmosphäre entfernt. Jüngste Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass Gesteinsverwitterung tatsächlich eine erhebliche Quelle für Kohlendioxidemissionen sein könnte.

Dabei spielt die dynamische Landschaft der Erde eine entscheidende Rolle. Wenn tektonische Platten gegeneinander stoßen, tauchen Fragmente vergrabener Gesteine ​​an die Oberfläche und tragen zum Wachstum von Bergen wie dem Himalaya und den Anden bei. Darüber hinaus werden kohlenstoffreiche Gesteinssedimente, einst uralte Pflanzen und Tiere, bei tektonischen Umwälzungen freigelegt.

Wenn diese Kohlenstoffquellen auf Wasser und Luft treffen, verbindet sich Sauerstoff mit dem freigelegten Kohlenstoff, wodurch Kohlendioxid entsteht. Die Menge an Kohlendioxid, die durch diesen Prozess in die Atmosphäre freigesetzt wird, ist beträchtlich und kann mit den Emissionen von Vulkanen auf der ganzen Welt konkurrieren.

Um das Ausmaß dieser Verwitterungsprozesse weltweit zu berechnen, haben Wissenschaftler den Gehalt an Rhenium gemessen, einem Element, das bei der Wechselwirkung von Gesteinskohlenstoff mit Sauerstoff ins Wasser freigesetzt wird. Anhand dieser Daten schätzten sie ab, wie viel Kohlenstoff aus diesen Quellen in die Atmosphäre freigesetzt wird. Durch die Analyse der Verfügbarkeit von organischem Kohlenstoff in oberflächennahen Gesteinen und die Identifizierung von Erosions-Hotspots wie dem östlichen Himalaya, den Rocky Mountains und den Anden kamen Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass die Gesteinsverwitterung etwa 68 Megatonnen Kohlenstoff pro Jahr freisetzen könnte.

Diese Menge ist zwar wesentlich geringer als die derzeitigen menschlichen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe, ist aber dennoch erheblich. Da sich das Erdklima aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels weiter erwärmt, könnte die Erwärmung von Gesteinen zu einem noch größeren Austreten von Kohlenstoff aus diesen Quellen führen.

Das verbesserte Verständnis dieser natürlichen Kohlenstoffflüsse kann dazu beitragen, die Vorhersagen über den Kohlenstoffhaushalt der Erde für die Zukunft zu verbessern. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Berücksichtigung der Gesteinsverwitterung bei der Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels und unterstreichen die Notwendigkeit, die menschlichen CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu reduzieren.

Quellen: Natur