Neue Wintergäste: Seidenschwänze erfreuen Vogelbeobachter in Irland

Während des jüngsten Ausflugs des Inishowen Wildlife Club nach Inch entdeckte Martin Moloney aus Co Donegal am 18. Oktober einen beeindruckenden Schwarm von 21 Seidenschwänzen. Diese wunderschönen Vögel, die im Winter regelmäßig aus Nordskandinavien nach Irland kommen, wurden in den letzten fünf bis sechs Jahren nicht mehr in so großer Zahl gesehen.

Was bringt diese Seidenschwänze nach Irland? Experten zufolge werden ihre Wanderungs- und Bevölkerungsausbrüche durch eine Kombination verschiedener Faktoren beeinflusst. Eine erfolgreiche Brutzeit in ihren nördlichen Brutgebieten, gepaart mit einem Mangel an Winterbeeren, führt dazu, dass eine größere Population nach alternativen Nahrungsquellen sucht. In Irland strömen diese farbenfrohen Vögel häufig in bebaute Gebiete im Norden und Osten, wo sie sich an den Beeren von Zierbäumen, Sträuchern, Weißdornen und Ebereschen erfreuen. Unglaublicherweise können sie täglich das 2-3-fache ihres Körpergewichts zu sich nehmen!

Seidenschwänze haben ein unverkennbares Aussehen und ein blassrosabraunes Gefieder, einen markanten Kamm und markante leuchtend gelbe Spitzen an Flügeln und Schwanz. Wenn sie in kleinen Schwärmen fliegen, erfüllt ihr klingelnder, glockenartiger Ruf die Luft und macht sie zu einem Hörgenuss für Vogelliebhaber. Die Sichtung von Martin Moloney markiert die erste Aufzeichnung eines Schwarms Seidenschwänze in Irland in diesem Winter und löste bei Vogelbeobachtern Aufregung aus.

Es bleibt abzuwarten, ob diese Vögel weiterhin Irland besuchen oder regelmäßig vorkommen. Ihre Anwesenheit bereitet denjenigen, die das Glück haben, sie zu sehen, Freude und ein Gefühl des Staunens und erinnert uns an die vielfältigen und faszinierenden Vogelbesucher, die unsere Küsten zieren.

