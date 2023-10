Die Rolle des Bindegewebes beim Schnurren einer Katze

By

Ein Team österreichischer Wissenschaftler hat herausgefunden, dass in den Stimmbändern von Katzen eingebettetes Bindegewebe eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung des Schnurrens spielt. Dieser Befund stellt die vorherrschende Hypothese über das Schnurren von Katzen in Frage und erfordert eine Neubewertung unseres Verständnisses dieses faszinierenden Katzenverhaltens.

Katzen haben im Gegensatz zu vielen anderen Tieren die einzigartige Fähigkeit, schnurrende Geräusche zu erzeugen. Schnurren kommt hauptsächlich bei Katzen vor, obwohl auch einige andere Arten ähnliche Geräusche von sich geben können. Katzen werden weiter in zwei Kategorien unterteilt: Schnurrer und Brüller. Löwen, Tiger, Jaguare und Leoparden gehören zur letzteren Kategorie und können nicht schnurren. Wissenschaftler haben vermutet, dass der Unterschied in der Lautäußerungsfähigkeit auf Unterschiede in der Verknöcherung ihres Zungenbeins im Kehlkopf zurückzuführen ist.

Schnurren ist durch niederfrequentes Rumpeln gekennzeichnet, typischerweise zwischen 20 und 30 Schwingungen pro Sekunde. Dies ist geringer als erwartet, basierend auf der Größe der Stimmbänder einer Katze. Im Allgemeinen erzeugen größere Tiere mit längeren Stimmbändern Töne mit niedrigerer Frequenz. Da Katzen jedoch relativ kleine Tiere sind, liegt das Rätsel darin, wie sie solch ein niederfrequentes Schnurren erzeugen.

Eine inzwischen verworfene Theorie besagt, dass schnurrende Geräusche durch turbulenten Blutfluss verursacht wurden. Neuere Studien wiesen auf einen anderen Mechanismus hin, bei dem Katzen die Muskeln im Kehlkopf zusammenziehen, um beim Ein- und Ausatmen ein schnurrendes Geräusch zu erzeugen. Dies ist als Hypothese der „aktiven Muskelkontraktion“ (AMC) bekannt. Es gibt jedoch nur begrenzte empirische Beweise, die diese Theorie stützen.

In einer aktuellen Studie prüften die österreichischen Wissenschaftler die AMC-Hypothese weiter, indem sie die Kehlköpfe verstorbener Hauskatzen untersuchten. Die Kehlköpfe wurden herausgeschnitten und dann verschiedenen Experimenten unterzogen, um den Mechanismus hinter dem Schnurren zu bestimmen. Die Forscher fanden heraus, dass in den herausgeschnittenen Kehlköpfen schnurrende Geräusche erzeugt werden konnten, ohne dass Muskelkontraktionen erforderlich waren. Stattdessen spielte das Vorhandensein von Bindegewebe in den Stimmbändern eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung der schnurrenden Geräusche.

Dieser Befund stellt unser Verständnis darüber, wie Katzen schnurren, in Frage und legt nahe, dass eine Kombination von Mechanismen beteiligt sein könnte. Obwohl weitere Forschung erforderlich ist, liefert diese Studie wertvolle Einblicke in die faszinierende Welt der Lautäußerungen von Katzen.

