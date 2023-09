Untersuchungen zeigen, wann sich möglicherweise die ersten Exokontinente gebildet haben

By

Die Astronomieprofessorin Jane Greaves von der Universität Cardiff hat Untersuchungen durchgeführt, um festzustellen, wann sich möglicherweise die ersten Exokontinente, also Kontinente auf anderen Planeten, gebildet haben. Die Studie mit dem Titel „Wann gab es die ersten Exokontinente?“ und in den Research Notes der American Astronomical Society veröffentlicht, zielt darauf ab, die Suche nach bewohnbaren Welten zu verbessern, indem Orte identifiziert werden, an denen Gesteinsplaneten mit Plattentektonik mit größerer Wahrscheinlichkeit gefunden werden.

Auch wenn die Plattentektonik für die Entstehung von Leben nicht unbedingt notwendig ist, spielt sie doch eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Bewohnbarkeit eines Planeten im Laufe der Zeit. Plattentektonik trägt dazu bei, die Temperatur eines Planeten zu regulieren und Wärme aus seinem Kern abzugeben, was wichtig ist, um eine schützende Magnetosphäre aufrechtzuerhalten und innerhalb der bewohnbaren Zone zu bleiben.

Greaves konzentrierte sich auf den Zusammenhang zwischen der Kernwärmeproduktion eines Planeten und dem Vorhandensein von Plattentektonik. Die Hitze im Kern eines Planeten wird durch radioaktive Elemente wie Uran, Thorium und Kalium erzeugt. Diese Elemente entstehen bei Kollisionen von Neutronensternen und Supernova-Explosionen.

Um zu bestimmen, welche Sterne mit größerer Wahrscheinlichkeit Planeten mit Plattentektonik und Kontinenten haben, analysierte Greaves Daten über die Sternhäufigkeit verschiedener Elemente und kombinierte sie mit dem Alter der Sterne. Sie klassifizierte Sterne in zwei Gruppen: Sterne mit dünnen Scheiben, die jünger sind und eine höhere Metallizität aufweisen, und Sterne mit dicken Scheiben, die älter sind und eine geringere Metallizität aufweisen.

Die Studie ergab, dass das Auftreten von Kontinenten auf der Erde in etwa dem Medianwert im Vergleich zu anderen Planeten entspricht. Die Kontinentalbildung auf der Erde begann vor etwa 3 Milliarden Jahren, während dünne Scheibensterne in der Probe das erste Auftauchen von Kontinenten 2 Milliarden Jahre vor dem auf der Erde zeigten und dicke Scheibensterne zeigten, dass Kontinente sogar noch früher auftraten, etwa 4 bis 5 Milliarden Jahre vor dem auf der Erde .

Die Forschung zeigte auch einen Zusammenhang zwischen der Präsenz von Kontinenten und dem Eisen-Wasserstoff-Verhältnis (Fe/H) in Sternen. Auf Planeten mit niedrigeren Fe/H-Verhältnissen ist es wahrscheinlicher, dass sich Kontinente früher bilden.

Greaves vermutet, dass Sterne mit subsolarer Metallizität vielversprechende Ziele bei der Suche nach bewohnbaren Exoplaneten mit Kontinenten sein könnten. Diese Planeten könnten früher als die Erde fortgeschrittene Lebensformen entwickelt haben.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Suche nach felsigen Exoplaneten mit langlebigen Kontinenten sehr vielversprechend ist. Weitere Untersuchungen zum Vorkommen von Isotopen wie Thorium und Kalium, die zur radiogenen Erwärmung beitragen, könnten weitere Systeme aufdecken, in denen das Leben an Land möglicherweise älter war als das Leben auf der Erde.

Insgesamt erweitert diese Forschung unser Verständnis der Entstehung und Bewohnbarkeit von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und liefert wertvolle Erkenntnisse für die zukünftige Planetenforschung.