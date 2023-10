Den außer Kontrolle geratenen Klimawandel und seine möglichen Folgen verstehen

In einer Reihe von Artikeln des Zukunftsforschers Marshall Brain wurde die Bedrohung durch den Klimawandel und seine möglichen Auswirkungen auf die Zivilisation untersucht. Der Schwerpunkt dieses Artikels liegt auf dem Konzept des außer Kontrolle geratenen Klimawandels und wie er zum Zusammenbruch der Zivilisation führen könnte.

Der außer Kontrolle geratene Klimawandel bezieht sich auf einen Wendepunkt im Klimasystem, an dem die Auswirkungen des akkumulierten Klimawandels eine positive Rückkopplungsschleife auslösen, die den Klimawandel noch weiter beschleunigt. Diese schnelle Beschleunigung könnte potenziell irreversible Schäden am Klimasystem verursachen, sodass Klimaschutzbemühungen zu spät kommen, um katastrophale Folgen zu verhindern.

Derzeit befinden wir uns in einer Zeit des „vorhersehbaren Klimawandels“, in der die Temperatur des Planeten in relativ vorhersehbarer Weise ansteigt, wenn der Kohlendioxidgehalt steigt. Im schlimmsten Fall eines rasanten Klimawandels verlieren wir jedoch die Kontrolle über die Zukunft des Klimawandels und der Planet beginnt sich von selbst aufzuheizen.

Ein Indikator für einen unkontrollierten Klimawandel wäre, wenn die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre die Erwartungen allein aufgrund der menschlichen Emissionen übersteigt. Wie die Grafik der Kohlendioxidkonzentration zeigt, ist der aktuelle Anstieg ziemlich stetig und vorhersehbar. Sollte der Kohlendioxidgehalt jedoch schneller ansteigen, könnte dies darauf hindeuten, dass der Planet selbst erhebliche Mengen Kohlendioxid freisetzt, unabhängig von menschlichen Handlungen. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass ein rasanter Klimawandel im Gange ist und der Zusammenbruch der Zivilisation unmittelbar bevorstehen könnte.

Eine potenzielle Quelle für zusätzliches Kohlendioxid ist die tauende Tundra in der Arktis. Wenn die Tundra schmilzt, gibt sie Kohlendioxid an die Atmosphäre ab. Derzeit machen die Emissionen der Tundra im Vergleich zu den menschlichen Emissionen nur einen kleinen Prozentsatz aus, aber je mehr Tundra schmilzt, desto wahrscheinlicher wird diese Zahl steigen. Sobald die Tundra-Emissionen ein Niveau erreichen, das dem der menschlichen Emissionen nahekommt, könnte dies zu einem exponentiellen Anstieg der Kohlendioxidkonzentration beitragen.

Ein weiterer besorgniserregender Faktor ist der Anstieg der Methankonzentration in der Atmosphäre. Methan ist ein weiteres Treibhausgas, und obwohl seine aktuellen Werte nicht so bedeutend sind wie Kohlendioxid, zeigt die Grafik einen besorgniserregenden Trend. Der Methangehalt stieg bis etwa 1998 an, stabilisierte sich dann ein Jahrzehnt lang und begann dann wieder anzusteigen. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte dies auf den Beginn eines exponentiellen Anstiegs der Methankonzentration hinweisen, was die Auswirkungen des Klimawandels weiter verschärfen würde.

Es ist wichtig zu beachten, dass Methan über einen Zeitraum von 28 Jahren als Treibhausgas etwa 100-mal stärker wirkt als Kohlendioxid. Darüber hinaus zersetzt sich Methan nach etwa einem Jahrzehnt, im Gegensatz zu Kohlendioxid, das viel länger in der Atmosphäre verbleibt.

Diese Indikatoren deuten darauf hin, dass ein rasanter Klimawandel verheerende Folgen für unsere Zivilisation haben könnte. Auch wenn ein definitiver Zeitplan für den Zusammenbruch der Zivilisation möglicherweise nicht möglich ist, ist es für die Sicherung unserer Zukunft von entscheidender Bedeutung, diese Trends zu beobachten und sofortige Maßnahmen zur Reduzierung der Emissionen und zur Abschwächung der Auswirkungen des Klimawandels zu ergreifen.

