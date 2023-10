Die biomedizinischen Herausforderungen der Erforschung des Weltraums: Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit von Astronauten für das Artemis-Programm

By

Ein neues Papier äußert Bedenken hinsichtlich des Mangels an Wissen über die biomedizinischen Herausforderungen der Erforschung des Weltraums, insbesondere im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Artemis-Programm. Während Menschen schon seit Jahrzehnten im Weltraum unterwegs sind, fanden die meisten Missionen im erdnahen Orbit (LEO) statt, mit nur wenigen Reisen zum Mond. Ziel des Artemis-Programms ist es, eine menschliche Präsenz auf dem Mond aufzubauen und schließlich Astronauten zum Mars zu schicken. Allerdings stellen die einzigartigen Umgebungen des Mondes und des Weltraums im Vergleich zu LEO zusätzliche Gesundheitsrisiken für Astronauten dar.

Das Papier mit dem Titel „Die mit dem Artemis-Weltraumprogramm verbundene biomedizinische Herausforderung“ unterstreicht die Notwendigkeit eines besseren Verständnisses der biomedizinischen Herausforderungen der Erforschung des Weltraums. Die medizinischen Risiken bei LEO sind gut untersucht und können mit Zuversicht gehandhabt werden, aber die Risiken für längere Missionen außerhalb von LEO, wie sie zum Beispiel zum Erreichen von Mond und Mars erforderlich sind, werden wahrscheinlich exponentiell zunehmen.

Auf der Internationalen Raumstation (ISS) durchgeführte Experimente haben wertvolle Erkenntnisse über die physiologischen und psychologischen Herausforderungen von Langzeit-Raumflügen geliefert. Die Complement of Integrated Protocols for Human Exploration Research (CIPHER)-Studien haben es Forschern ermöglicht, die Reaktion des Körpers auf längere Zeit im Weltraum zu beurteilen und zu untersuchen, wie sich verschiedene Systeme, darunter Herz, Muskeln, Knochen und Augen, an die Weltraumumgebung anpassen.

Das Papier betont jedoch, dass die Bedingungen auf der Mondoberfläche und im Weltraum nicht mit der ISS-Umgebung gleichgesetzt werden können. Schwerkraft, Strahlungsgefahren und das Fehlen des Erdmagnetfelds haben erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Astronauten. Die größte Herausforderung sind die Auswirkungen der Schwerelosigkeit oder der reduzierten Schwerkraft. Die Schwerkraft des Mondes kann verschiedene biologische Funktionen auf andere Weise als in der ISS-Umgebung beeinträchtigen.

Die Forscher betonen die Notwendigkeit neuer Experimente und Gegenmaßnahmen, um den unerwarteten Bedrohungen durch die Erforschung des Weltraums zu begegnen. Eine mögliche Lösung ist die Entwicklung künstlicher Schwerkraftgeräte, die erhebliche technologische Fortschritte erfordern würden. Weitere wichtige Maßnahmen zur Eindämmung sind Strahlenschutzstrategien und ein integriertes Netzwerk von Biosensoren zur zeitnahen Gesundheitsüberwachung.

Das Artemis-Programm bietet die Möglichkeit, medizinische Technologien und Wissen voranzutreiben und gleichzeitig kurz- und langfristige Risiken für Raumfahrer zu minimieren. Das Papier stellt jedoch fest, dass es immer noch an einem integrierten, internationalen Fahrplan für die Untersuchung kritischer Probleme und die Einrichtung eines umfassenden Programms medizinischer Interventionen mangelt. Zu den Forschungsbereichen, die erforscht werden müssen, gehören Systemphysiologie, Mensch-Maschine-Systeminteraktionen, Strahlung, Gesundheitsfürsorge und Habitatmanagement.

Die Forscher betonen die „unbekannten Unbekannten“ als die größten Herausforderungen bei der bemannten Weltraumforschung. Unvorhergesehene Gesundheitsprobleme, wie die in jüngsten Erkenntnissen festgestellten Auswirkungen auf das Sehvermögen von Astronauten, stellen Risiken für den Erfolg langfristiger Weltraummissionen dar. Das Verständnis der physiologischen Grenzen des Menschen ist für die Planung von Missionen über LEO hinaus und die Einschätzung eines akzeptablen Risikoniveaus von entscheidender Bedeutung.

Hauptautor Professor Mariano Bizzarri betont, dass die Schwierigkeiten des Lebens im Weltraum nicht unterschätzt werden sollten. Es sind mehr Komplexitäten und Herausforderungen damit verbunden, als vielen Menschen und Raumfahrtagenturen bewusst ist. Die Frage der Fortführung des Lebens und der Anpassung an die Weltraumumgebung ist komplizierter als allgemein angenommen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weitere Forschung und multidisziplinäre Zusammenarbeit unerlässlich sind, um die Gesundheit und Sicherheit von Astronauten bei Weltraummissionen zu gewährleisten. Das Artemis-Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit, medizinische Technologien voranzutreiben und ein umfassendes Verständnis der biomedizinischen Herausforderungen bei der Weltraumforschung zu entwickeln.

Quellen:

– „Die mit dem Artemis-Weltraumprogramm verbundene biomedizinische Herausforderung“ (Quellenartikel)

– Ergänzung der integrierten Protokolle für die Human Exploration Research (CIPHER)

– Internationale Raumstation (ISS)

– THESEUS-Programm (Towards Human Exploration of Space: A European Perspective)