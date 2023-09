Neandertaler und Denisovaner: Ihr bleibender Einfluss auf uns

By

Neandertaler und Denisova-Menschen, alte menschliche Verwandte des Homo sapiens, haben weiterhin einen erheblichen Einfluss auf unsere genetische Ausstattung. Jüngste Fortschritte auf dem Gebiet der antiken DNA-Forschung haben es Wissenschaftlern ermöglicht, faszinierende Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie die von diesen alten Cousins ​​geerbten Merkmale uns heute prägen. Diese Entdeckungen reichen von ihren Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit und das Immunsystem bis hin zu ihrem Einfluss darauf, wie unser Körper auf Viren wie COVID-19 reagiert.

Die Erforschung antiker DNA hat unser Verständnis der menschlichen Evolution revolutioniert. Bisher verließen sich Wissenschaftler auf Knochenform und -größe, um mehr über die Menschen in der Antike zu erfahren. Mit der Fähigkeit, Fragmente alter DNA zusammenzusetzen, konnten Forscher jedoch genetische Veränderungen aufdecken, die im Laufe der Zeit aufgetreten sind und es unseren Vorfahren ermöglicht haben, sich an neue Umgebungen anzupassen.

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass Individuen aus verschiedenen Regionen unterschiedliche Mengen an Neandertaler- und Denisova-DNA tragen. Afrikanische Populationen haben beispielsweise wenig bis gar keine Neandertaler-DNA, während diejenigen mit europäischem oder asiatischem Hintergrund 1 bis 2 % besitzen. In Melanesien hingegen macht die Denisova-DNA 4 bis 6 % des genetischen Materials der Bevölkerung aus.

Obwohl es unbedeutend erscheinen mag, hat dieses genetische Erbe spürbare Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Neandertaler-DNA wurde mit Autoimmunerkrankungen und einem erhöhten Risiko für Blutgerinnsel und Schlaganfälle in Verbindung gebracht. Andererseits hat es auch einige Vorteile mit sich gebracht, wie zum Beispiel die Immunität gegen Krankheiten, denen unsere Vorfahren des Homo sapiens bei ihrer Auswanderung aus Afrika ausgesetzt waren.

Die Wirkung der Neandertaler-DNA geht über die Gesundheit hinaus. Es wird mit verschiedenen Merkmalen in Verbindung gebracht, darunter Haut- und Haarfarbe, Verhaltensmerkmale, Schädelform und sogar Schmerzempfindlichkeit. Darüber hinaus trägt ein Drittel der Frauen in Europa einen Neandertaler-Rezeptor, der mit erhöhter Fruchtbarkeit und weniger Fehlgeburten verbunden ist.

Obwohl über Denisova-Menschen weniger bekannt ist, deuten Untersuchungen darauf hin, dass ihre DNA zum Fettstoffwechsel und zur Anpassung an große Höhen beiträgt. Tibeter, die in sauerstoffarmen Umgebungen gedeihen, tragen einen Teil der Denisova-DNA in sich.

Diese Enthüllungen stellen die Vorstellung in Frage, dass der Homo sapiens aufgrund überlegener Technologie oder Verhaltensweisen über seine alten Verwandten triumphierte. Neandertaler und Denisova-Menschen waren hochentwickelte und kulturell anspruchsvolle Menschen. Stattdessen geht man davon aus, dass unsere Fähigkeit, sich in einer Vielzahl von Umgebungen zu verteilen, eine entscheidende Rolle für unser Überleben spielte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Beiträge von Neandertalern und Denisova-Menschen zu unserer genetischen Ausstattung tiefgreifend sind. Von der Anfälligkeit für Krankheiten bis hin zu körperlichen Merkmalen prägen unsere alten Cousins ​​weiterhin das, was wir heute sind. Die laufende Untersuchung antiker DNA verspricht noch mehr Einblicke in unsere gemeinsame Geschichte.

Quellen:

– Quelle 1: Originalartikel (Titel: „Neandertaler leben in uns weiter“)