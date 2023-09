Wissenschaftler entdecken Bakterien, die Plastik fressen können: eine mögliche Lösung für die Plastikkrise

Im Jahr 2001 machten japanische Wissenschaftler auf einer Mülldeponie eine bahnbrechende Entdeckung. Sie fanden einen schleimigen Bakterienfilm, der Plastikmüll zersetzte und ihn in Grundnährstoffe zerlegte. Unter der Leitung von Professor Kohei Oda entdeckte das Team ein Bakterium namens Ideonella sakaiensis, das Polyethylenterephthalat (PET) abbauen kann, den am häufigsten in Kleidung und Verpackungen vorkommenden Kunststoff.

Zu diesem Zeitpunkt stellte die Plastikverschmutzung noch kein großes Problem dar und die vorläufigen Arbeiten zu den Bakterien wurden nie veröffentlicht. In den letzten Jahren hat sich die Plastikverschmutzung jedoch zu einer globalen Krise entwickelt, da sich enorme Mengen an Plastikmüll in Ozeanen und auf Mülldeponien ansammeln. Die derzeitigen Methoden zum Abbau oder Recycling von Kunststoff sind unzureichend und nur ein kleiner Prozentsatz des Kunststoffs gelangt jemals in Recyclinganlagen.

Die Entdeckung der plastikfressenden Bakterien gibt Anlass zur Hoffnung auf eine Lösung der Plastikkrise. Obwohl die Fähigkeit der Bakterien, Plastik abzubauen, beeindruckend ist, ist sie noch nicht schnell genug, um in großem Maßstab einen nennenswerten Einfluss auf den Plastikmüll zu haben. Wissenschaftler glauben jedoch, dass durch weitere Forschung und Manipulation von Enzymen die Fähigkeiten der Bakterien verbessert werden können.

Die Mikrobiologie, das Studium von Mikroorganismen, hat in den letzten Jahrzehnten eine Revolution erlebt und eine riesige und vielfältige Welt von Mikroben mit unglaublichen Kräften entdeckt. Viele Wissenschaftler glauben heute, dass Mikroben der Schlüssel zur Lösung einer Reihe komplexer Probleme sind. Die Entdeckung der plastikfressenden Bakterien ist erst der Anfang und es bedarf weiterer Forschung, um schnellere und effizientere Methoden zum Plastikabbau zu entwickeln.

Angesichts der dringenden Notwendigkeit, die Plastikverschmutzung anzugehen, hoffen Wissenschaftler, dass das Potenzial der plastikfressenden Bakterien ausgeschöpft werden kann. Durch die Nutzung der Kraft von Mikroben können wir möglicherweise einen Weg finden, die durch Plastikmüll verursachte Umweltkatastrophe zu bekämpfen.

