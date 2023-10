Aufstieg und Fall der Malvinoxhosan-Bioregion in Südafrika

Eine kürzlich in Earth-Science Reviews veröffentlichte Studie mit dem Titel „The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole“ untersucht das Aussterben von Meerestieren im Früh- und Mitteldevon. Mittleres Devon. Diese Zeit war durch ein wärmeres Klima und einen höheren Meeresspiegel gekennzeichnet, wobei sich in der Nähe des Südpols eine große Landmasse namens Gondwana befand.

Die Forscher unter der Leitung von Dr. Cameron Penn-Clarke sammelten und analysierten eine beträchtliche Menge an Fossiliendaten, um den Ursprung und das Verschwinden der Malvinoxhosan-Biota zu verstehen, einer Gruppe von Meerestieren, die in kühleren Gewässern lebten und verschiedene Arten von Schalentieren umfassten. Durch fortschrittliche Datenanalysetechniken identifizierten sie unterschiedliche Schichten im alten Gestein, die jeweils einen Rückgang der Zahl der Meerestierarten im Laufe der Zeit zeigten.

Die Studie ergab, dass der Rückgang der Malvinoxhosan-Biota mit Veränderungen des Meeresspiegels und des Klimas zusammenhängt. Als sich das Klima erwärmte, verschwanden die spezialisierten Malvinoxhosan-Meerestiere mit kühlem Wasser und wurden durch allgemeinere Arten ersetzt, die an wärmere Gewässer angepasst waren. Die Verschiebung des Meeresspiegels zerstörte die natürlichen Barrieren des Ozeans, wodurch wärmeres Wasser aus Regionen näher am Äquator einströmen konnte, was zur Besiedlung wärmerer Wasserarten führte.

Das Aussterben der Malvinoxhosan-Biota führte zu einem Zusammenbruch polarer Ökosysteme, von dem sich die Artenvielfalt nie mehr erholte. Die Forschung legt nahe, dass die kombinierten Auswirkungen von Änderungen des Meeresspiegels und der Temperatur die Hauptfaktoren für dieses Aussterben waren. Es ist immer noch ungewiss, ob dieses Aussterbeereignis mit anderen Ereignissen im Früh- und Mitteldevon in Zusammenhang steht, da Rückschlüsse auf das Alter fehlen.

Die Studie unterstreicht auch die Anfälligkeit polarer Umgebungen und Ökosysteme gegenüber Veränderungen des Meeresspiegels und der Temperatur. Das Verständnis vergangener Aussterbeereignisse kann wertvolle Einblicke in die aktuelle Biodiversitätskrise liefern, mit der wir heute konfrontiert sind.

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595