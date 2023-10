Neue Forschungsergebnisse zur Hüftchirurgie zeigen hervorragende Ergebnisse

By

Die von Dr. Karen Mullins und Dr. David Filan am UPMC Whitfield in Waterford durchgeführten Forschungsarbeiten haben für ihre bahnbrechenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der Hüftchirurgie Anerkennung gefunden. Die vom orthopädischen Hüftchirurgen Patrick Carton auf einer internationalen Sportmedizinkonferenz in Großbritannien vorgestellte Forschungsarbeit konzentrierte sich auf die positiven Auswirkungen der Schlüssellochchirurgie bei chronischen Hüftverletzungen.

Die Studie untersuchte das Impingement der Hüfte, ein mechanisches Problem, das durch die Ansammlung von Knochen an den Kugel- und Pfannenkomponenten des Hüftgelenks verursacht wird. Dieser Zustand führt häufig zu Labrumrissen, Knorpelschäden und einem erhöhten Risiko für Arthrose. Die Patienten verspüren typischerweise Steifheit, klickende und stechende Schmerzen in der Leistengegend sowie anhaltende Schmerzen in der Hüfte und im unteren Rückenbereich.

Die Untersuchung verdeutlichte auch die zusätzlichen Komplikationen, die durch eine Hüftdysplasie entstehen können, bei der die Hüftpfanne zu flach ist. In solchen Fällen benötigen die Patienten möglicherweise einen vollständigen Hüftersatz oder eine periazetabuläre Osteotomie (PAO), bei der das Becken operativ gebrochen und die Hüftpfanne neu ausgerichtet wird.

Die Studie zeigte jedoch, dass die fortschrittliche chirurgische Behandlung von Herrn Patrick Carton am UPMC Whitfield eine weniger invasive Option bietet. Bei dieser Technik wird der problematische Knochen entfernt und das Gelenkgewebe repariert, während gleichzeitig die Stabilität der Hüfte erhalten bleibt.

Die Ergebnisse der Studie, die Dr. Karen Mullins auf der Konferenz der British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) in Manchester präsentierte, zeigten die Wirksamkeit dieses Verfahrens. Nach 10 Jahren benötigten 90 % der Patienten, die sich einer Operation unterzogen hatten, keinen vollständigen Hüftersatz oder PAO. Die Patienten berichteten außerdem von deutlichen Verbesserungen bei Schmerzen und alltäglichen Aktivitäten sowie einer hohen Zufriedenheit mit ihren Ergebnissen.

Herr Carton betonte die Bedeutung dieser Erkenntnisse, um Patienten und Sportlern nicht-invasive Alternativen zu größeren Hüftoperationen anzubieten. Er erklärte, dass sich Hüfterhaltungstechniken bei der Behandlung verschiedener Hüfterkrankungen, einschließlich Hüftarthritis, als erfolgreich erwiesen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Forschung zur Hüftchirurgie den positiven Einfluss der Schlüssellochchirurgie auf die Behandlung chronischer Hüftverletzungen gezeigt hat. Die Ergebnisse stellen eine vielversprechende Alternative zu invasiveren Eingriffen wie dem vollständigen Hüftersatz dar und bieten Patienten eine verbesserte Schmerzlinderung und funktionelle Ergebnisse.

Quellen:

– Dr. Karen Mullins, Dr. David Filan, Herr Patrick Carton