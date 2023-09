Wasserbeobachtungssatellit erfasst Erwärmung des Ozeans vor der kalifornischen Küste

In Zusammenarbeit zwischen der NASA und der französischen Raumfahrtbehörde CNES wurde die Satellitenmission Surface Water and Ocean Topography (SWOT) entwickelt, die in der Lage ist, Meeresmerkmale, einschließlich El Niño, mit beispielloser Detailgenauigkeit zu messen. Das Ka-Band-Radar-Interferometer (KaRIn) des Satelliten ist in der Lage, Meeresoberflächenhöhen in Küstennähe zu messen und so wertvolle Informationen für Forscher und Prognostiker bereitzustellen.

El Niño, ein periodisches Klimaphänomen, ist durch höhere Meeresspiegel und wärmere Meerestemperaturen entlang der Westküste Amerikas gekennzeichnet. Das warme Meereswasser des sich entwickelnden El Niño verlagert sich entlang der Ostküste des Pazifischen Ozeans nach Norden und interagiert mit einer anhaltenden Hitzewelle im Meer. Dieses warme Wasser hat kürzlich die Entwicklung des Hurrikans Hilary beeinflusst.

Die Visualisierung der Meeresoberflächenhöhen vor der Westküste der USA durch den SWOT-Satelliten im August zeigt überdurchschnittliche Höhen in Rot und Orange, was auf wärmeres Wasser hinweist, und unterdurchschnittliche Höhen in Blau und Grün. An Orten mit wärmerem Wasser ist der Meeresspiegel tendenziell höher, da sich das Wasser bei Erwärmung ausdehnt.

Die Messungen der SWOT-Satellitenmission liefern umfassende Einblicke in die Ozeane, Süßwasserseen und Flüsse der Erde. Die von SWOT gesammelten Daten werden für Forscher und Prognostiker bei der Untersuchung der Entwicklung und des Fortschritts von Phänomenen wie El Niño von unschätzbarem Wert sein. Im September-Ausblick prognostizierte die US-amerikanische National Oceanic and Atmospheric Administration für den kommenden Winter einen starken El Niño mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70 %.

El Niño wird auch mit der Abschwächung der äquatorialen Passatwinde in Verbindung gebracht und kann im Südwesten der USA zu kühleren, feuchteren Bedingungen und in Ländern im Westpazifik wie Indonesien und Australien zu Dürre führen.

