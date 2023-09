Kalte Gebiete auf dem Mond sind jünger und enthalten weniger Wassereis als bisher angenommen

By

Neueren Forschungsergebnissen zufolge sind kalte Gebiete auf dem Mond, sogenannte permanent beschattete Regionen (PSRs), jünger als die Krater, in denen sie sich befinden, und enthalten wahrscheinlich weniger Wassereis als bisher angenommen. PSRs sind für zukünftige Mondlandemissionen von großem Interesse, da sie als reichlich vorhandene Wassereis-Reservoirs gelten, die von Astronauten für Lebenserhaltungssysteme und die Erzeugung von Raketentreibstoff genutzt werden können.

Die neue Studie zeigt, dass PSRs höchstens 3.4 Milliarden Jahre alt sind, was darauf hindeutet, dass sie jünger sind als die 4 Milliarden Jahre alten Krater, in denen sie gefunden werden. Dies deutet darauf hin, dass aktuelle Schätzungen der Wassereisablagerungen auf dem Mond nach unten korrigiert werden müssen.

Die Forscher unter der Leitung von Norbert Schörghofer vom Planetary Science Institute in Arizona führten Simulationen durch, um die Entwicklung des Mondes seit seiner Entstehung vor 4.5 Milliarden Jahren zu verfolgen. Diese Simulationen zeigten, dass der Mond vor etwa 4.1 Milliarden Jahren eine große Neuausrichtung seiner Rotationsachse erlebte, was zur Bildung von PSRs in der Nähe des Nord- und Südpols führte. Allerdings hätten die damals hohen Schieflagen zum Verlust sämtlicher Eisvorkommen geführt.

Infolgedessen ist die Menge an gefrorenem Wasser, die in diesen PSRs verborgen ist, wahrscheinlich geringer als bisher angenommen. Wissenschaftler interessieren sich besonders für die südliche Polarregion des Mondes, wo es ihrer Meinung nach reichlich flüchtige Stoffe gibt, darunter auch nutzbares Wasser.

Zukünftige Mondmissionen wie das indische Lander-Rover-Duo Chandrayaan-3 zielen darauf ab, den Mondsüdpol zu erkunden und nach Spuren von gefrorenem Wasser zu suchen. Die Erkenntnisse dieser Missionen werden zu unserem Verständnis der Wasserressourcen auf dem Mond beitragen.

Zusammenfassend unterstreicht diese neue Studie die Notwendigkeit, unsere Schätzungen der Wassereisablagerungen auf den dauerhaft beschatteten Regionen des Mondes neu zu bewerten. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die geologische Geschichte dieser Gebiete und haben Auswirkungen auf zukünftige Erkundungen und Nutzung der Mondressourcen.

Quelle: Artikel veröffentlicht in Science am 13. September 2021.