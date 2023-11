Wissenschaftler entdecken, dass sich der Wasserkreislauf bis tief in den Erdkern erstreckt, was Auswirkungen auf geochemische Kreisläufe hat

Wissenschaftler der Arizona State University haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die unser Verständnis der inneren Prozesse der Erde in Frage stellt. In einer aktuellen Studie fanden sie heraus, dass Wasser von der Oberfläche langsam in den Erdkern eindringt und eine chemische Reaktion auslöst, die eine neue Schicht zwischen dem äußeren Kern und dem äußeren Mantel bildet. Diese neu gebildete Schicht ist mehrere hundert Kilometer dick und hat tiefgreifende Auswirkungen auf die geochemischen Kreisläufe, die den Oberflächenwasserkreislauf mit dem tiefen Metallkern verbinden.

Im Gegensatz zur traditionellen Annahme, dass der Materialaustausch zwischen Kern und Mantel minimal ist, deuten die Ergebnisse der Studie auf eine weitaus dynamischere Kern-Mantel-Wechselwirkung und einen erheblichen Materialaustausch hin. Wenn Wasser die Kern-Mantel-Grenze erreicht, reagiert es mit Silizium im Kern und bildet Kieselsäure. Diese Entdeckung, kombiniert mit früheren Beobachtungen von Diamanten, die aus Wasser entstehen, das unter extremem Druck mit Kohlenstoff in Eisenflüssigkeit reagiert, verdeutlicht die Komplexität der Prozesse, die tief im Erdinneren ablaufen.

Die Implikationen dieser Entdeckung gehen über wissenschaftliche Neugier hinaus. Dies deutet darauf hin, dass der Wasserkreislauf der Erde viel umfangreicher ist als bisher angenommen, wobei das Wasser allmählich bis in den Kern vordringt. Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis der inneren Dynamik der Erde und liefert Einblicke in die verschiedenen miteinander verbundenen Kreisläufe, die unseren Planeten formen.

Darüber hinaus hat der veränderte „Film“ des Kerns erhebliche Auswirkungen auf geochemische Kreisläufe. Es beeinflusst die Art und Weise, wie Wasser zwischen der Oberfläche und dem tiefen Metallkern zirkuliert, und beeinflusst so die Verteilung essentieller Elemente und Mineralien. Dieses Wissen könnte weitreichende Anwendungen haben, von der Geophysik und der Mineralienexploration bis hin zum Verständnis der Entwicklung der Ökosysteme der Erde.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entdeckung, dass Wasser in den Erdkern eindringt und eine chemische Reaktion auslöst, die zur Bildung einer neuen Schicht führt, einen faszinierenden Einblick in das Innenleben unseres Planeten bietet. Es erweitert unser Verständnis der inneren Prozesse der Erde und beleuchtet die komplizierten Verbindungen zwischen den Systemen an der Erdoberfläche und in der Tiefe. Weitere Forschungen und Erkundungen werden zweifellos noch mehr über die verborgenen Geheimnisse in den Tiefen unseres Planeten enthüllen.

