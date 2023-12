Neue Erkenntnisse deuten auf einen ausgedehnten globalen Wasserkreislauf auf der Erde hin

By

Wissenschaftler der Arizona State University haben eine bahnbrechende Entdeckung über die inneren Prozesse der Erde gemacht. Durch aktuelle Studien haben sie herausgefunden, dass Wasser von der Oberfläche langsam in den Erdkern vordringt und eine chemische Reaktion auslöst, die eine neue Schicht zwischen dem äußeren Kern und dem äußeren Mantel bildet. Diese „einige hundert Kilometer dicke“ Schicht hat Auswirkungen auf den tiefen Metallkern und den Oberflächenwasserkreislauf.

Traditionell wurde angenommen, dass der Materialaustausch zwischen Erdkern und Erdmantel minimal sei. Diese neuen Erkenntnisse stellen diese Vorstellung jedoch in Frage. Die Forscher fanden heraus, dass Wasser, wenn es die Kern-Mantel-Grenze erreicht, mit Silizium im Kern reagiert, was zur Bildung von Siliziumdioxid führt. Diese Entdeckung zeigt in Kombination mit früheren Beobachtungen von Diamanten, die sich unter extremem Druck aus Wasser und Kohlenstoff bilden, eine weitaus dynamischere Wechselwirkung zwischen Kern und Mantel.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung gehen über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinaus. Es deutet auf einen ausgedehnten globalen Wasserkreislauf hin, der bisher nicht erkannt wurde. Die veränderte Schicht im Kern hat das Potenzial, geochemische Kreisläufe zu beeinflussen, die den Oberflächenwasserkreislauf mit dem tiefen Metallkern verbinden. Diese Entdeckung erweitert unser Verständnis der inneren Prozesse der Erde und wirft Licht auf den Zusammenhang zwischen der Oberfläche und den Tiefen darunter.

Auch wenn wir noch immer nicht viel über das Innenleben unseres Planeten wissen, liefern diese neuen Erkenntnisse wertvolle Erkenntnisse. Sie stellen die herkömmliche Meinung in Frage und ebnen den Weg für weitere Erkundungen. Während Wissenschaftler weiterhin die Geheimnisse des Erdkerns entschlüsseln, vertieft sich unser Verständnis des Planeten, den wir unser Zuhause nennen.

FAQ

1. Wie gelangt Wasser in den Erdkern?

Wasser von der Oberfläche bahnt sich langsam seinen Weg durch absteigende tektonische Platten und erreicht schließlich nach einer 2,900 Kilometer langen Reise den Kern.

2. Was passiert, wenn Wasser die Kern-Mantel-Grenze erreicht?

Wenn Wasser die Kern-Mantel-Grenze erreicht, reagiert es mit Silizium im Kern und bildet Kieselsäure.

3. Welche Bedeutung hat diese Entdeckung?

Diese Entdeckung deutet auf eine dynamischere Wechselwirkung zwischen Kern und Mantel hin und zeigt einen umfangreichen globalen Wasserkreislauf, der bisher unerkannt war. Es hat auch Auswirkungen auf die geochemischen Kreisläufe, die den Oberflächenwasserkreislauf mit dem tiefen Metallkern verbinden.

4. Welche Implikationen ergeben sich für unser Verständnis der inneren Prozesse der Erde?

Die Entdeckung stellt die bisherige Annahme eines minimalen Materialaustauschs zwischen Kern und Mantel in Frage und vertieft unser Verständnis der komplizierten Funktionsweise unseres Planeten.