Eine unglaubliche Uhr mit Meteoriteneinsätzen stellt Guinness-Weltrekord auf

Eine Uhr namens „Cosmopolis“ wurde von Guinness World Records für ihr einzigartiges Merkmal mit 12 Einsätzen aus Meteoritengestein ausgezeichnet. Auf Instagram wurde ein Video geteilt, das diesen außergewöhnlichen Zeitmesser vorstellt und sein unverwechselbares Design und seine seltenen Materialien hervorhebt. Die Einsätze in der Uhr stammen aus Meteoriten, die vom Mond, vom Mars und aus dem Weltraum stammen.

Das Video gibt einen Einblick in den sorgfältigen Prozess bei der Herstellung der Uhr. Das in der Schweiz ansässige Uhrenunternehmen Les Ateliers Louis Moinet SA hat sorgfältig zwölf verschiedene Meteoriten ausgewählt und in das Zifferblatt der Uhr integriert. Das Design der Uhr zeichnet sich durch ein 12-Karat-Roségoldgehäuse mit einem Durchmesser von vierzig Millimetern aus, ergänzt durch ein schwarzes Armband.

Jeder Meteorit stellte beim Schneiden aufgrund seiner unterschiedlichen Zerbrechlichkeit eine einzigartige Herausforderung dar und betonte die Liebe zum Detail, die für seine Integration in die Uhr erforderlich war. Das Ergebnis ist eine Uhr, die die Schönheit und Seltenheit dieser Meteoriten zur Geltung bringt und gleichzeitig eine zeitgenössische Ästhetik bewahrt.

Der CEO und Kreativdirektor von Les Ateliers Louis Moinet, Jean-Marie Schaller, zeigte sich stolz über den Guinness-Weltrekord-Titel und betonte ihr Engagement für innovative Uhrmacherkunst und die Erweiterung der Grenzen der Kreativität. Diese Uhr ist eine Hommage an das Vermächtnis von Louis Moinet und zeigt ihr Engagement für die Schaffung außergewöhnlicher Uhren, die die Welt in ihren Bann ziehen.

Das Video, das die Meteoriteneinsätze der Uhr zeigt, hat auf Instagram große Aufmerksamkeit erregt, fast zweitausend Mal aufgerufen und tausende Likes erhalten. Benutzer zeigten Ehrfurcht und Faszination mit Kommentaren wie „Das ist überwältigend“ und „Das ist wunderschön.“

Durch die Einbeziehung von Elementen aus dem Weltall ist diese Uhr wirklich ein bemerkenswertes Stück Handwerkskunst und ein Beweis für die endlosen Möglichkeiten der Uhrmacherkunst.

