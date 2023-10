Die schwere Falcon-Rakete von SpaceX startet NASA-Mission zum Asteroiden Psyche

Die Falcon Heavy-Rakete von SpaceX soll am Freitagmorgen starten und eine NASA-Mission zum Asteroiden Psyche befördern. Ziel der Mission ist es, die Zusammensetzung des Asteroiden zu untersuchen, der als „ein ungewöhnliches Objekt, das wahrscheinlich reich an Metall ist“ beschrieben wird. Die Raumsonde Psyche, etwa so breit wie ein Tennisplatz, wird sich auf eine fast sechsjährige Reise über etwa 2.2 Milliarden Meilen begeben und voraussichtlich im Juli 2029 in Psyche ankommen.

Der Start ist für 10:19 Uhr ET vom Kennedy Space Center der NASA in Florida geplant. Bei Wetter- oder technischen Problemen gibt es in den kommenden Tagen Ersatzstartmöglichkeiten. Die NASA hat rund 1.2 Milliarden US-Dollar für die Psyche-Mission bereitgestellt, einschließlich Entwicklungs- und Betriebskosten. Für den Start der Mission erhielt SpaceX einen Auftrag im Wert von rund 131 Millionen US-Dollar.

Die Falcon Heavy-Rakete ist in der Lage, schwere Nutzlasten in den Weltraum zu befördern, und diese Mission ist ihr achter Start. SpaceX plant, die seitlichen Booster der Rakete zu landen und zu bergen, aber der zentrale Kern der Rakete wird verbraucht.

Die Raumsonde Psyche ist mit wissenschaftlichen Instrumenten ausgestattet, um das Magnetfeld und die chemische Zusammensetzung des Asteroiden zu untersuchen. Diese Mission wird wertvolle Einblicke in die Zusammensetzung und Natur von Asteroiden liefern und unser Verständnis des Sonnensystems verbessern.

Quellen: NASA, CNBC